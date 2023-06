EKL: Fiorentina a West Ham? Dva kluby, stejný příběh. Z boje o záchranu až k evropské trofeji

Fiorentina – West Ham. Dva kluby, stejný příběh. Z boje o záchranu až k evropské trofeji

Ste Carson, Massimiliano Macaluso

Výše napsané sice bude po středečním finále Evropské konferenční ligy platit pouze pro jednoho protagonistu pražského vrcholu soutěže, to však nikterak nedegraduje pozoruhodný obrat, jenž spojuje oba kluby. Není to totiž tak dávno, co Fiorentina i West Ham musely v domácí soutěži odvracet hrozbu sestupu.

Kladiváře to potkalo před třemi lety. Na střídačku byl o Vánocích povolán nynější kouč David Moyes. Lodivod, jenž vedl Everton, Manchester United, ale rok i španělský Real Sociedad, nahradil Chilana Pellegriniho a měl především výborný nos na posily. V první vlně okolo roku 2020 přivedl Pabla Fornalse, Tomáše Součka, Vladimíra Coufala, Jarroda Bowena, Saida Benrahmu a vesměs všichni nyní patří k nepostradatelným součástem dnešního týmu.

S nimi se West Ham nejen nakonec pohodlně zachránil, ale v dalším ročníku už začal prohánět největší esa Premier League a část sezony dokonce usiloval o místo v Lize mistrů. Šedovlasý uhlazený Skot v sobě nezapře někdejšího výborného stopera, který za Celtic Glasgow odehrál přes 500 zápasů. Kritikové mu vyčítají, že vyznává nudný, negativní a obranný herní styl, jeho tým určitě nebude vynikat v držení míče.

Nicméně právě v defenzivní hře nejvíc vynikli hráči jako Souček či Declan Rice, produkt klubové akademie a kapitán týmu. Pod Moyesem se vypracoval v oporu národního týmu a uchvátil skauty nejen předních celků z anglické ligy. O teprve 24letého defenzivního záložníka se přetahují Arsenal s Bayernem Mnichov a pohárový triumf by jeho cenovku zase vyšponoval výš.

Italiano má podobnou hodnotu

Pro Fiorentinu má velmi podobný význam jako Moyes její současný trenér Vincenzo Italiano. Jeden z nejslibnějších expertů na italské scéně si udělal jméno ve Spezii, když skromný ligurský tým dovedl v roce 2020 do Serie A. Holohlavý čtyřicátník tým mezi elitou v první sezoně udržel, za což jej vedení odměnilo prodloužením kontraktu.

Jaké bylo překvapení, když pár týdnů na to Italiano smlouvu vypověděl a usedl na lavičku Fiorentiny, která se po pouhých 20 dnech rozloučila s Gennarem Gattusem. Poněkud kontroverzní rošáda se ovšem vedení "Fialek" vyplatila. Předtím totiž na jaře balancoval klub na hraně sestupu, který se mu vzdálil až výborným finišem sezony na rozdíl sedmi bodů. V dalším roce už dobyl pohárové příčky...

Dnešní tým nezapře své sídlo v evropské metropoli umění. Jeho fotbal je na rozdíl od West Hamu útočný a zábavný, v základních skupinách EKL nebylo produktivnějšího celku než Fiorentiny. A Brazilec Artur Cabral je se sedmi trefami nejlepším střelcem soutěže (jeho spoluhráč Antonín Barák se zatím trefil pětkrát). Ostatně právě Cabral byl vedle dalšího útočníka Ikoného jednou z prvních posil, kterou Italiano do klubu přivedl…