Fiorentina – West Ham. Památné zápasy v Edenu: Messiho hattrick i Guardiola vs. Mourinho

Tomáš Rambousek

Fotbalový Eden se chystá na další velký svátek. Už je to 15 let, co se otevřely brány nového stadionu Slavie, která na něm v roce 2008 rovnou oslavila titul. Aréna se ovšem stala i domovským stánkem českého národního týmu. První gól reprezentace v ní dal Jan Koller, na tamním trávníku se vždy dařilo Lionelu Messimu a vyběhl na něj i Cristiano Ronaldo. Ve středu se tam bude hrát finále Evropské konferenční ligy mezi Fiorentinou a West Hamem. Jaké byly dosavadní highlighty stadionu?

Premiéra s Kollerovými góly (27. květen 2008)

Česko – Litva 2:0

Těsně před odletem na Euro 2008 se národní tým vedený Karlem Brücknerem představil na nově otevřeném stánku. Přátelský zápas s Litvou vyhráli Češi 2:0 a oba góly zařídil Jan Koller. Byly to pro něj poslední trefy před domácím publikem. Zápas se bohužel neobešel bez faux pas, když místo litevské hymny zazněla lotyšská...

Messiho hattrick (1. listopadu 2011)

Viktoria Plzeň – Barcelona 0:4

Chtěli jste Barcelonu s Messim, máte ji mít! Pro Viktorii Plzeň to byla odměna za senzační postup do Ligy mistrů. Domácí zápasy však musela hrát v pražském Edenu, protože stadion ve Štruncových sadech nesplňoval limity UEFA. Byla to drsná srážka s realitou. Už ve 22. minutě viděl Marián Čišovský červenou kartu a Lionel Messi pak nasázel Západočechům hattrick.

Guardiola vs. Mourinho (30. srpna 2013)

Bayern – Chelsea 2:2p, 5:4 na pen.

Evropský Superpohár byl tehdy zápasem snů, stanuly proti sobě trenérské ikony José Mourinho a Pep Guardiola. Pro české fanoušky byl hrdinou Petr Čech v brance londýnské Chelsea, jež v uplynulé sezoně vyhrála Evropskou ligu. Jenže nakonec se radoval vítěz Ligy mistrů Bayern Mnichov, který vyrovnal v nastavení prodloužení díky Javierovi Martínezovi na 2:2. V penaltovém rozstřelu selhal jediný střelec, v páté sérii Manuel Neuer vystihl střelu Romela Lukaka.

Finále juniorského Eura (30. června 2015)

Švédsko – Portugalsko 0:0p, 4:3 na pen.

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let bylo svěřeno České republice, v Edenu se hrály tři zápasy pražské skupiny a především finále, ve kterém na penalty zvítězilo Švédsko nad Portugalskem. Marná byla snaha Bernarda Silvy, který režíroval ofenzivu Portugalců. Švédská defenziva dotáhla zápas do prodloužení a následných penalt, v nichž dal v rozstřelu Victor Lindelöf rozhodující gól.

Sešívaná evropská senzace (14. března 2019)

Slavia – Sevilla 4:3p

Slavia hrála svůj nejlepší fotbal a pod vedením Jindřicha Trpišovského zářili Ondřej Kolář, Tomáš Souček, Michael Ngadeu či Alex Král. Pro sešívané byl duel se Sevillou vrcholem velké jízdy, díky skalpu španělského týmu došli až do čtvrtfinále Evropské ligy. Emotivní závěr, kdy v prodloužení otáčeli skóre Mick van Buren a Ibrahim Traoré, se zapsal do kronik. Dodnes jsou to jen týmy Slavie a West Hamu United, které dokázaly Sevillu v její výsostné soutěži vyřadit.

Kanárci v Praze (26. března 2019)

Česko – Brazílie 1:3

Dlouhých 63 let se čekalo na to, až do Prahy přijede brazilská fotbalová reprezentace. V roce 1956 při prvním měření sil mezi Československem a Brazílií gól nepadl, to v Edenu na jaře roku 2019 viděli fanoušci hned čtyři branky. V poločase vedli Češi díky střele Davida Pavelky, "Kanárci" však nakonec skóre otočili ve svůj prospěch. Po brance Roberta Firmina a dvou trefách Gabriela Jesuse vyhráli 3:1.

Kobra uštkla Anglii (11. října 2019)

Česko – Anglie 2:1

Půl roku poté, co si Češi zahráli s Brazílií, je čekala ostrá kvalifikační bitva o účast na Euro 2020. Harry Kane už v 5. minutě proměnil penaltu a poslal výběr Albionu do vedení. Jenže chvíli poté stoper Jakub Brabec po Janktově rohu vyrovnal a pět minut před koncem zařídil vítězství Zdeněk Ondrášek. Pro svérázného holohlavého střelce s přezdívkou Kobra to byla nejkrásnější chvíle kariéry, pro český tým pak vítězství nad kolébkou fotbalu po dlouhých 44 letech.

Další dotek argentinského génia (23. října 2019)

Slavia – Barcelona 1:2

Účast v Lize mistrů byla pro sešívané okořeněná i setkáním s Barcelonou. Trenér Ernesto Valverde poslal v Edenu na hřiště tým plný hvězd – nechyběli Piqué, Busquets, Suárez, Griezmann ani Messi. A právě argentinská superstar už ve 3. minutě otevřela z prvního doteku s míčem skóre. Slavia ale hrála s favoritem otevřený fotbal a díky Janu Bořilovi vyrovnala. Smolné prohře 1:2 pomohl vlastní gól Petera Olayinky.

Ronaldova ruka i krev (24. září 2022)

Česko – Portugalsko 0:4

Cristiano Ronaldo vedl svůj tým do zápasu Ligy národů s kapitánskou páskou, byl to pro něj ovšem hodně smolný zápas. Po srážce s Tomášem Vaclíkem utrpěl krvavé zranění, zahodil dvě velké šance a také zahrál rukou ve velkém vápně a vyrobil penaltu. Tu však Patrik Schick kopl nad břevno a Portugalci nakonec českému týmu nastříleli čtyři góly.

Finále Evropské konferenční ligy (7. června 2023)

Fiorentina – West Ham

Finále Evropské konferenční ligy je po Superpoháru 2013 a "malém" Euru 2015 třetím velkým finále, které UEFA svěřila českým pořadatelům. Shodou okolností se mohou v zápase představit i tři čeští fotbalisté. Fiorentině vystřelil postup Antonín Barák, za West Ham hrají Tomáš Souček a Vladimír Coufal.