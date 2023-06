EKL: Coufal ví, že když se West Hamu podaří vyhrát, zapíše se klub do historie

Coufal před finále EKL: Když se nám povede vyhrát, zapíšeme se do historie

ČTK

Fotbalista West Hamu Vladimír Coufal (30) dostal před nadcházejícím finále Evropské konferenční ligy proti Fiorentině v pražském Edenu tolik žádostí o lístky, že v žertu podotkl, že by snad sám celý stadion vyprodal. Pravému bekovi se splnil sen přijet s Kladiváři do Čech, sám však nečekal, k jak významnému zápasu to bude. Stejně jako jeho spoluhráč z West Hamu a reprezentace záložník Tomáš Souček (28) označil středeční finále na stadionu bývalého klubu Slavie za největší utkání dosavadní kariéry.

"Je jasné, že se těšíme. Dostat se do finále v Edenu byl celosezonní cíl, který jsme splnili. Teď už jen ta třešnička na dortu, abychom to vyhráli a bude to úplně geniální. Snili jsme o tom, že jednou přivezeme West Ham pro české fanoušky do Česka, ale netušili jsme, jak to bude významný zápas," řekl Coufal ve společném rozhovoru se Součkem v pořadu Hyundai repre talk na youtubeovém kanále národního týmu.

Kapacita stadionu v Edenu byla snížena na 18 tisíc míst. Každý z finalistů bude mít v hledišti přes pět tisíc fanoušků a Coufalovi se povedlo získat lístky i pro jeho nejbližší. "Budu tam mít asi kolem 35 lidí. Musím říct, že bych asi ten stadion klidně vyprodal sám," vtipkoval Coufal. "Poptávka je obrovská. Ty nejdůležitější lidi, které mám rád a kteří chodí na každý zápas, tam budu mít blízko u sebe. To je pro mě hlavní," doplnil.

Finále bude vrchol kariéry

Finále na stadionu Slavie, odkud v říjnu 2020 do West Hamu přestoupil, považuje za dosavadní vrchol kariéry. "Myslím, že určitě jo. Hráli jsme plno těžkých a důležitých zápasů, ale tohle je ještě něco navíc. Když se to povede, můžeme se zapsat do historie anglického týmu a zvednout nad hlavu evropskou trofej. Bylo by to skvělé," řekl Coufal.

Spoluhráči a lidé z klubu se jeho a Součka na Prahu a Eden v posledních dnech ptají skoro pořád. "Máme toho celkem hodně. Od chvíle, co jsme postoupili do finále, jsme na otázku, co je dobrého v Praze, odpovídali asi stokrát. Takže by to chtělo možná nějaký nahrávací kazeťák," smál se Coufal.

"Není toho málo, ale klub se to snaží rozmělnit mezi všechny hráče. Máme tady velká jména jako Rice nebo Paquetá, kteří jsou obletovaní daleko víc. My tím, že se hraje v Praze, toho taky nemáme úplně málo. Ale dá se to zvládnut. Jestli raději mít klid a nehrát finále, nebo týden šrumec a hrát ve finále, tak si vyberu druhou variantu," uvedl Coufal.

West Ham si zahraje finále velkého evropského poháru potřetí v historii a poprvé od roku 1976. Uspěl jen v sezoně 1964/65, kdy ovládl Pohár vítězů pohárů. "Minulý rok jsme zažili zklamání, když jsme s Frankfurtem vypadli v semifinále Evropské ligy. Nechtěli jsme tohle zažít podruhé. Zatím jsme (se Součkem) v těch velkých zápasech zažívali zklamání. S reprezentací na Euru jsme ve čtvrtfinále vypadli s Dánskem, chyběl nám krůček k medaili. To samé loni s Frankfurtem. Všude nám chyběly malinké krůčky k velké evropské medaili. Teď jsme ho udělali a doufám, že uděláme ještě ten jeden poslední," dodal Coufal.

