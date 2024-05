Finále Konferenční ligy: Fiorentina se snaží ukončit dlouhé čekání na evropskou trofej, v cestě stojí Olympiakos

Řecký fotbal našel ve svém středu prvního vítěze evropského poháru, když Olympiakos porazil ve finále Konferenční ligy Fiorentinu 1:0 po prodloužení. Fialky sice v ofenzivě působily aktivněji, kvůli pozdní trefě nejlepšího střelce soutěže Ayouba El Kaabiho (30) ale stejně jako před rokem proti West Hamu odešly poraženy. Pro červenobílé byl úspěch o to sladší, že se ho dočkali na stadionu konkurenčního AEK Atény, který je od jejich domovského stánku vzdálený necelých 10 kilometrů. Zvrat zápasu neobstaral ani střídající Antonín Barák (29), jenž se na trávníku objevil v závěru základní hrací doby.

V ohlušující atmosféře zahrozili jako první Řekové, když přízemní pokus Daniela Podenceho s námahou vyrazil konečky prstů Pietro Terracciano. Nespoutaný úvod přinesl i zásah kapitána italského celku Cristiana Biraghiho, kterého však obral o radost ofsajd. Poté hned dvakrát zahrozil Giacomo Bonaventura, v obou případech jej nicméně vychytal brankář Konstantinos Tzolakis, byť při druhém zákroku si dal s výběhem pořádně načas.

Ve střehu musel zůstat ve 25. minutě i Terracciano, jenž se na přední tyči nenechal překvapit hlavičkou Podenceho. Zbytek poločasu nabídl spíše tvrdé souboje, a do kabin tak týmy odešly za bezbrankového stavu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Svěřenci loňského vítěze Evropské ligy Josého Luise Mendilibara si po změně stran počínali v defenzivě o poznání svědomitěji. Ze zápasu se proto vytratily nejen šance, ale také jakékoliv střelecké pokusy. Až v 69. minutě se ocitl v příležitosti Christian Kouamé, jehož skákavou ránu Tzolakis vytěsnil krkolomným způsobem na roh. Červenobílí o sobě dali vědět 10 minut před koncem základní hrací doby, kdy Vicente Iborra hlavou lízl balon těsně vedle tyče.

Duel bez většího překvapení dospěl do prodloužení, v němž po dlouhé době zasahoval Terracciano, který se proti ráně bývalého kanonýra Fialek Stevana Jovetiče musel natáhnout podobně jako proti Podenceho střele v úvodu střetnutí. Mužstvo z Pirea toho sice směrem dopředu mnoho nepředvedlo, přesto se mohlo radovat z vítězné trefy. Ve 116. minutě udeřil do té doby takřka neviditelný ostrostřelec El Kaabi, jenž si naběhl na centr z levé strany a na hraně ofsajdu poslal míč v pádu do sítě.

Tak vypadal vítězný zásah. Opta by Stats Perform

Neohrožená jízda Olympiakosu, který na své cestě vyřadil Fenerbahce či Aston Villu, tak skončila zvednutím poháru nad hlavu. Třetí ročník Konferenční ligy tedy přinesl vítěze ze třetí různé země.