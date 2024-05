Fiorentinu čeká druhé finále EKL v řadě. Šanci na úspěch cítí i díky pražskému zklamání

Fiorentina bude mít v závěrečném utkání sezony Evropské konferenční ligy šanci na finálový reparát. Zatímco loni v Praze v utkání o celkový triumf ve třetí nejprestižnější evropské soutěži nebyla proti West Hamu favoritem a musela se smířit s porážkou 1:2, ve středu v Aténách proti Olympiakosu se od Fialek vítězství očekává. A to právě i díky zkušenostem, které během roku od zápasu v Edenu nabrali.

Byla to pro Fiorentinu krutá prohra. V domovském stánku Slavie v 67. minutě díky trefě Giacoma Bonaventury sice rychle zaregovala na vedoucí branku Kladivářů, jenže v poslední minutě řádné hrací doby rozhodl Jarrod Bowen o tom, že v kolonce evropských triumfů Fialek zůstává zlatým písmem nadále zapsán jen ročník 1960/61, kdy klub z Florencie ovládl tehdejší Pohár vítězů pohárů.

Nyní si svěřenci Vincenza Italiana zahrají druhé finále EKL v řadě a posíleni o nabyté zkušenosti cítí větší šanci na úspěch. "Užíváme si tyto chvíle. Většinou nepřicházejí každý rok, ale my jsme měli štěstí a byli jsme dost dobří na to, abychom finále zopakovali,“ uvedl kapitán Cristiano Biraghi na tiskové konferenci.

V zádech má Fiorentina další parádní evropskou sezonu, při jízdě do aténského finále vyřadila mimo jiné i Plzeň. "Jsme klidní, vyrovnaní a soustředění. Víme, že se od nás hodně očekává, což je ale logické, když jsme ve finále podruhé za sebou. Našim fanouškům jsme dali hodně radosti a doufáme, že ve středu jim dáme i pomyslnou třešničku na dortu," věří Biraghi.

Spolehlivý obránce zmiňuje jako možný faktor úspěchu právě i loňské finále: "Jestli je ten správný čas přivézt domů trofej? No, on byl i loni," usmál se na tiskovce. "Tehdy jsme to zkusili a nevyšlo to, ve středu to zkusíme znovu. A doufejme, že zkušenosti, které jsme získali, nám pomohou překonat případné těžké chvíle."

V Olympiakosu však Fialky nebudou mít snadného soupeře. A to nejen proto, že vzhledem k místu konání finále budou mít minimálně v ulicích mocnou převahu příznivci z Pirea, které je součásti aglomerace Atén. I po sportovní stránce ale budí třetí celek uplynulé sezony Super League respekt.

Do EKL se přesunul ze třetího místa skupiny Evropské ligy, kde skončil za West Hamem a Freiburgem. V jarním play off o soutěž níž postupně vyřadil Ferencváros, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce a v semifinále nečekaně přejel čtvrtý tým Premier League Aston Villu po výhrách 4:2 venku a 2:0 doma.

"Olympiakos má za sebou působivou cestu, na které si poradil se zvučnými týmy. Tým je velmi organizovaný, hráči budou sebevědomí. Budeme se muset vyvarovat chyb, rozhodovat budou detaily," upozorňoval bezprostředně po ligovém zápase s Cagliari trenér Italiano.

Pro něj bude středeční duel o to prestižnější, že může být jeho posledním na lavičce toskánského klubu. "S vedením už jsem hovořil, teď ale není čas mluvit o mé budoucnosti. Soustředíme se na finále a nechceme se rozptylovat," prohlásil kouč, který Fiorentinu vede od června 2021.