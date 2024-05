Fiorentina má další šanci ovládnout Evropskou konferenční ligu, proti bude Olympiakos

Reprezentant Antonín Barák (29) může s Fiorentinou na druhý pokus vyhrát Evropskou konferenční ligu. Celek z Florencie před rokem neuspěl v pražském finále proti West Hamu, ve středu ho čeká na stadionu AEK v Aténách duel s takřka domácím Olympiakosem. Zápas má výkop ve 21:00 a sledovat jej můžete prostřednictvím audiokomentáře na LIveport.cz.

Fiorentina se ve třetím ročníku soutěže znovu dostala do finále a udržela sérii italských klubů, jako první získal trofej pro vítěze EKL před dvěma lety AS Řím. Čtvrtfináloví přemožitelé plzeňské Viktorie si v semifinále poradili s Bruggami a nyní se pokusí napravit loňskou porážku 1:2 s West Hamem.

"V závěru jsme měli velkou šanci, ale nakonec jsme podruhé inkasovali. O tom jsou velké zápasy, rozhodují detaily. Teď jsme ve finále znovu a já věřím, že jsme se poučili a tentokrát už přidáme tu třešničku na dortu. Fiorentina čeká na trofej mnoho let, pro vítězství uděláme maximum," citoval web UEFA trenéra Vincenza Italiana.

Barák se proti West Hamu dostal na hřiště až v nastavení a i ve středu zřejmě začne jen na lavičce. Rodák z Příbrami se může v této sezoně stát jediným českým vítězem evropského poháru. Trio z Leverkusenu Matěj Kovář, Patrik Schick, Adam Hložek před týdnem neuspělo ve finále Evropské ligy proti Atalantě (0:3).

Fialky jsou ve finále evropského poháru pošesté v historii, slavily ale pouze v roce 1961 v Poháru vítězů pohárů. Naposledy získaly trofej před 23 lety za triumf v Italském poháru. S Olympiakosem se dosud neutkaly.

"Je to silný, agresivní tým. Když porazíte v semifinále Aston Villu doma i venku, musíte mít velkou kvalitu. Jsou silní v protiútocích a mají gólové útočníky. Hrajeme v jejich městě, takže nás čeká bouřlivá atmosféra," připomněl Italiano, že stadion AEK leží jen několik kilometrů od sídla Olympiakosu.

Celek z Pirea se představí v premiérovém evropském finále v klubové historii a jako první řecký tým může získat velkou trofej v soutěžích UEFA. Se 47 tituly rekordmani domácí ligy přitom zakončili sezonu až na třetím místě a během ročníku se jim na lavičce vystřídali tři hlavní trenéři. Současný kouč José Luis Mendilibar útočí na další velký úspěch, loni dovedl Sevillu k triumfu v Evropské lize.

"Sevillu jsem převzal ve velmi podobné situaci během jarní části sezony, oba týmy byly daleko za očekáváním. Když jsem v únoru přišel, nepomyslel bych si, že dojdeme v konferenční lize takhle daleko. Postupně jsme se ale zlepšili a teď máme šanci přepsat historii řeckého fotbalu," uvedl třiašedesátiletý španělský kouč.

Mendilibar převzal tým před začátkem play off a postoupil s ním postupně přes Ferencváros, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce a Aston Villu. Během cesty do finále se mohl spolehnout na nejlepšího střelce soutěže Ajúba Kaabího, jenž dal 10 branek.

"V celém městě je obrovské očekávání, lidé nás zastavují na ulici, podporují nás na každém kroku. Všichni jsou natěšení a šťastní za to, co jsme dokázali. Věřím, že budou mít důvod k radosti i po finále. Nebude to nic snadného, špičkové italské týmy mají s velkými zápasy hodně zkušeností, může se ale stát cokoliv," přidal Mendilibar.

Oba týmy mají v závěru sezony slušnou formu, Fiorentina utrpěla jedinou porážku v posledních sedmi soutěžních zápasech, Olympiakos dokonce v osmi. Vítěz finále v Aténách si zajistí účast ve skupině příštího ročníku Evropské ligy.