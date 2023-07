Pamplona si v Konferenční lize nezahraje, byla vyloučena kvůli korupci

Osasuna Pamplona byla vyloučena z nadcházejícího ročníku Konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) vyloučila španělský klub kvůli korupční aféře z let 2012 až 2014. Informovala o tom agentura AP.

Pamplonu by mělo v soutěži nahradit Bilbao. Vedení Osasuny, ve kterém už nepůsobí žádný z funkcionářů, kteří se do aféry zapletli, však okamžitě oznámilo, že se proti trestu odvolá k arbitráži CAS. Podle pravidel UEFA můžou být kluby za korupci trestány zpětně až do dubna 2007.

Pamplona si naposledy v evropských pohárech zahrála v sezoně 2006/07. Vedle ní hrozí vyloučení z Konferenční ligy dalším dvěma klubům. Juventus je vyšetřován kvůli falšování účetnictví, za což už v italské lize přišel o deset bodů. Aston Villu zase UEFA prověřuje kvůli tomu, že její majitel má vlastnický podíl ve Vitórii Guimaraes, která se rovněž kvalifikovala do Konferenční ligy.