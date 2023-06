Vynikáme agresivitou. Pro Bohemku to nebude jednoduché, varuje český mladík z Bodo Kubr

Není to tak dávno, co Bodo/Glimt vyškolilo šesti góly slavný AS Řím. Tehdy u toho ještě nebyl Lucas Kubr (18), český mládežnický reprezentant, který v norském klubu působí od léta minulého roku. Teď se rodák z belgického Tongerenu, jenž je součástí širšího kádru prvního týmu, chystá na předkolo Konferenční ligy proti Bohemians. "Spoluhráči říkali, že to bude hodně zajímavé," říká talentovaný levý bek.

Bodö/Glimt je zavedeným jménem. V Norsku o jeho kvalitách dobře vědí. A kdyby ne, stačí se podívat na tabulku tamní ligy, kterou po víkendu Bodo vede o osm bodů. Deset výher, jedna remíza, jediná porážka a impozantní skóre 32:11.

Soupeřům tuze nechutná hlavně napadání, díky kterému je Bodo tolik úspěšné. "Řekl bych, že jsme hlavně známí naším typickým agresivním presinkem, který je navíc hodně vysoko. Na tom pracujeme každý den," potvrzuje Kubr.

Tabulka norské ligy. Livesport

"Kdybych měl ale zmínit jednu vlastnost, která vyniká, tak by to byla agresivita obecně," dodává mladý bek.

V týmu je pochopitelně také několik individualit, které rozhodují zápasy. "Mezi hlavní postavy patří určitě Patrick Berg. Výborná šestka, na hřišti je všude, je to takový vysavač, má každý balon. Je skvělý do ofenzivy i do defenzivy," myslí si syn belgické matky a českého otce a vzápětí varuje před norským střelcem, jemuž v krvi koluje tasmánská krev: "Skvělý je rozhodně i Amahl Pellegrino. Výborné levé křídlo, neskutečná pravá noha. Dává spoustu gólů."

Bodo jde do zápasu v roli jasného favorita. Do dvojzápasu s českým týmem půjde rozehrané z ligové soutěže, kde se mu navíc nadmíru daří. Klíčem by mohly být i zkušenosti z Evropy. Že to ale nebude nic jednoduchého, Seveřané moc dobře vědí.

"Hlavně spoluhráči říkali, že to bude hodně zajímavé. V týmu jsme na to dobře naladěni, je to dobrý test. Ale moc nevíme, jak na tom proti nim budeme. Máme výhodu, že hrajeme první zápas doma, což bude těžké pro Bohemku, jelikož hrajeme na umělce. Nemáme sice největší stadion, ale máme vynikající fanoušky. Pro Bohemku to nebude nic jednoduchého. Nicméně pro nás venku taky, jelikož budeme hrát na trávě, na to nejsme vůbec zvyklí," přiznává Kubr.

Norský tým bude pro Bohemians těžkým soupeřem Profimedia

Pro oba týmy bude naopak výhodou, že v těsné blízkosti obou měst je letiště. "Je tu naprosto všechno, přitom je to jen padesátitisícové město," pochvaluje si mladý levý obránce.

Bohemians si přitom budou moci užít i přírodní paradoxy. Bodo se totiž nachází až za polárním kruhem.

"Už jsem zažil polární záře, teď tu máme čtyřiadvacet hodin světlo, to je asi pro lidi nezvyk. Zima? Dá se to přežít. Lidé jsou na to dobře připravení, protože víme, že tu prostě bude chladno. Nejsme překvapení, když najednou začne sněžit. Teď je tu deset stupňů, nic moc," popisuje Kubr současné podnebí, které čeká i Klokany.