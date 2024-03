Plzeň – Servette: Viktoria má na dosah historický postup, pomoci může Šulc

Plzeň může ve čtvrtek večer poprvé v klubové historii slavit postup do čtvrtfinále evropského poháru. Západočeši přivítají v odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy Servette Ženeva, s nímž před týdnem ve Švýcarsku remizovali bez branek. Zápas začne v 18:45 a odřídí ho skotští sudí v čele s hlavním Williamem Collumem.

Úvodní utkání na Stade de Genéve nabídlo spoustu osobních soubojů a minimum gólových šancí. Oba celky tak jen potvrdily, že je zdobí skvělá defenziva. Viktoria inkasovala v hlavní fázi Konferenční ligy v sedmi utkáních jedinkrát a má nejlepší obranu v soutěži. Servette v nedělní generálce v lize při vítězství 3:1 nad Lausanne dostal branku po pěti duelech a 554 minutách hry.

"Obranu mají propracovanou, jsou v ní velice důslední. Ženeva nedostává góly, ale ani my. Do odvety jsme si přivezli dobrý výsledek a věřím, že vynikající defenzivní výkon umocníme i zlepšenou ofenzivou," řekl plzeňský trenér Miroslav Koubek. "Nečeká nás lehké utkání, možná to bude o jedné brance. Doma jsme ale hodně silní, půjdeme do toho naplno," dodal dvaasedmdesátiletý kouč.

Statistiky prvního urkání. Opta by Stats Perform

Jeho svěřenci prošli jako jediný tým v soutěži skupinou bez ztráty bodu a ve 13 zápasech na evropské scéně v sezoně neprohráli. Třetí tým české ligy se navíc naladil nedělním domácím triumfem 4:0 nad lídrem tabulky Spartou. K vítězství přispěl jednou brankou se 14 trefami nejlepší ligový střelec Pavel Šulc, jenž v Ženevě kvůli karetnímu trestu nehrál.

"Jeho návrat do sestavy byl naprosto rozhodující. Je to rozdílový hráč, byl famózní. Chyběl nám, přidává technickou nadstavbu," uvedl Koubek po nedělním utkání. Gól a asistenci proti Pražanům zaznamenal francouzský krajní hráč Cheick Souaré, zimní posila z druholigového Vyškova ale není zapsaná na soupisce pro evropské poháry.

Viktoria byla dosud nejdále v osmifinále Evropské ligy, a to hned třikrát v letech 2013, 2014 a 2018. Nyní může dosáhnout na maximum v soutěžích UEFA. "Pro celý klub je to velký zápas. Může se podařit něco, co se ještě nikdy předtím nepodařilo. Ale ještě nás čeká tvrdá práce, těžký soupeř a bude potřeba hodně sil, aby se to podařilo. Pokud by to vyšlo, byl by to mezník v klubové historii," řekl asistent trenéra Západočechů Marek Bakoš, který jako hráč zažil všechna tři předchozí neúspěšná osmifinále a v posledním z nich proti Sportingu Lisabon dvakrát skóroval.

Šulc by mohl být klíčem k úspěchu Viktorie. Opta by Stats Perform

Servette čeká na čtvrtfinálovou účast od sezony 1978/79, kdy se dostal mezi nejlepší osmičku v tehdejším Poháru vítězů pohárů. Švýcarští vicemistři ale dosud na evropské scéně na české půdě nezvítězili, ze čtyř utkání dokázali pouze jednou remizovat. Naposledy podlehli na podzim ve skupině Evropské ligy 0:4 Slavii, kromě debaklu v Edenu navíc prohráli i 0:2 doma.

"Úvodní zápas s Plzní byl takový, jaký jsme očekávali, výsledek je nakonec spravedlivý. Chtěli jsme aspoň jednou skórovat, ale i proti Ludogorci Razgrad jsme začali doma remízou 0:0 a nakonec to dobře dopadlo," připomněl kouč ženevského celku René Weiler venkovní výhru 1:0 a postup přes bulharské šampiony v úvodním kole play off Konferenční ligy.

Před týdnem si na třicetitisícový Stade de Genéve našlo cestu více než 15 tisíc fanoušků. Plzeňská Doosan Arena pro 11 700 diváků bude zaplněná.

Výsledky Evropské konferenční ligy