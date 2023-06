První hráč, který má pět evropských trofejí: Kdo je Emerson, pan spolehlivý?

Tomáš Rambousek

Hotovo! Emerson (28), levý bek West Hamu United, zkompletoval v pražském Edenu úctyhodnou sbírku trofejí. Vyhrál vše důležité, co se v Evropě vyhrát dá, a stačily mu na to pouhé čtyři roky. Má fotky s trofejemi všech tří evropských pohárových soutěží, navrch se Superpohárem a v dresu italské reprezentace triumfoval na posledním Euru. Přitom je původem Brazilec.

Možná si ho ani nevšimnete, v záři reflektorů a pod dohledem kamer hrávají hlavně útočníci a střelci. On dal za celou svou profesionální kariéru jen pět gólů. Jeho tržní hodnota je "pouhých" 14 milionů eur (330 milionů korun), navzdory tomu, že je magnetem na zisk trofejí. Emerson je ztělesněním spolehlivosti a týmového hráče.

Jeho příběh začal v klubu FC Santos, který dal fotbalovému světu Pelého. Emerson se v černobílých barvách potkal s Neymarem. Zatímco o tři roky starší hvězdný forvard mířil v roce 2013 rovnou do Barcelony, Emerson to vzal o dvě sezony později do Evropy přes Palermo.

S Neymarem v kabině FC Santos @SantosFC

Během krátké doby ale přišla nabídka z AS Řím a první velký přestup. Itálii si Emerson zamiloval, stala se jeho novým domovem, a i když ještě jako šestnáctiletý kluk reprezentoval Brazílii na mistrovství světa U17, požádal o italské občanství. Měl k tomu i jiný pádný důvod, jeho maminka je původem Italka. V Římě ho pak začal stavět do sestavy Luciano Spaletti, který letos s Neapolí vyhrál Scudetto.

Díky dalším italským trenérům se pak Emerson přesunul na ještě prestižnější adresu. Přivítala ho Chelsea, jejíž střídačce velel Antonio Conte a pak jej vystřídal Maurizio Sarri. Na konci sezony 2018/19 Emerson zvedl nad hlavu svou první velkou trofej – tu pro vítěze Evropské ligy. Ve finále s Arsenalem, za který chytal Petr Čech, odehrál celý zápas, Blues vyhráli 4:1.

Trofeje z lavičky i zlatý záskok

Léto roku 2021 bylo pro Emersona jako ze snu. Na konci května vyhrál Ligu mistrů, když Chelsea ve finále přetlačila Manchester City (1:0). V srpnu pak Blues udolali na penalty i Villarreal a získali Superpohár UEFA. I když oba zápasy strávil jen na lavičce náhradníků, pod ziskem trofeje podepsaný byl. Thomas Tuchel ale mohl vybírat z větší konkurence a na levém kraji obrany dostávali přednost Ben Chilwell nebo Marcos Alonso.

V roce 2021 s trofejí pro vítěze Ligy mistrů. Instagram Emersona

Emersonův podíl na zisku trofeje byl nezpochybnitelný na Euru 2020. Také sice začínal na lavičce náhradníků, když se ale nešťastně zranil Leonardo Spinazzola, poslal ho Roberto Mancini do sestavy a on opět ukázal, že je na něj spoleh. V dresu Squadry Azzurri nebyl jediným naturalizovaným Brazilcem, středopolař Jorginho, jeho tehdejší spoluhráč z Chelsea, byl tehdy vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.

K páté trofeji přivedl Emersona přestup do West Hamu. Sezonu 2021/22 strávil na hostování v Lyonu, pak ho ale za 15 milionů euro (355 milionů korun) koupili Kladiváři. A pod trenérem Davidem Moyesem už je zase jedním z nepostradatelných. Před pražským finále odpovídal na dotazy ohledně "dokončení mise" odhodlaně: "Rozhodně jsem hrdý a těší mě, že jsem u vítězných finále byl. Není vůbec snadné se do nich probojovat. Teď je další příležitost. Je to jeden zápas."

Podařilo se. Emerson byl opět spolehlivý, v Edenu skoro nekazil. Už před zápasem slíbil, že pokud West Ham vyhraje, nechá si udělat speciální tetování. Jeho pravé lýtko už zdobí obrázky pohárů pro vítěze Ligy mistrů a Eura.

Emersonovu úspěšnou klubovou bilanci může v sobotu napodobit Henrik Mchitarjan z Interu Milán, který ve finále Ligy mistrů nastoupí proti Manchesteru City. Arménský záložník loni vyhrál premiérový ročník Evropské konferenční ligy s AS Řím a v roce 2017 opanoval Evropskou ligu s Manchesterem United.

