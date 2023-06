Arsenal, Bayern, nebo někdo jiný? Soustředím se na West Ham. Počkáme a uvidíme, řekl Rice

ČTK

Kapitán fotbalistů West Hamu Declan Rice (24) dal fanouškům po vítězství v Evropské konferenční lize naději, že by mohl v klubu zůstat, i když se už delší dobu spekuluje o jeho odchodu. O záložníka mají podle médií zájem Arsenal či Bayen Mnichov. Předseda West Hamu David Sullivan (74) však naznačil, že se schyluje k Riceově přestupu.

"O mojí budoucnosti se hodně spekuluje. Je tu zájem jiných klubů, ale konec konců mám ještě na dva roky smlouvu ve West Hamu. Tenhle klub miluju a hraju za něj rád," řekl Rice televizní stanici BT Sport po středečním finálovém vítězství 2:1 nad Fiorentinou v pražském Edenu.

"Momentálně se soustředím na West Ham. Jsem kapitán a nemohu si tenhle klub vynachválit. Uvidíme, co přijde. Počkáme a uvidíme. Kdo ví?" prohlásil anglický vicemistr Evropy z roku 2021.

Rice je odchovancem Chelsea, ale už ve 14 letech se přesunul do West Hamu, kde strávil celou dosavadní kariéru.

Podle Sullivana spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala zamíří v létě jinam. "Myslím, že to jinak nejde. Slíbili jsme mu, že může jít. Má to tak nastavené. Po téhle sezoně po něm nemůžeme chtít víc," řekl Sullivan rozhlasové stanici talkSPORT. "Před rokem a půl jsme mu nabídli 200 tisíc liber (5,5 milionu korun) týdně. Odmítl to. Přišel tím za tu dobu o deset milionů. Chce jít, nemůžeme tady držet hráče, který tu nechce zůstat," prohlásil šéf West Hamu.