Los Konferenční ligy: S kým hrají Plzeň a Bohemians?

Soupeři pro Evropu: Klokany čeká norská šichta. Plzeň jede do Kosova, Slavii hrozí repríza

Hned tři české kluby znají soupeře pro své evropské snažení. Třetí tým posledního ročníku FORTUNA:LIGY Viktoria Plzeň změří síly ve druhém předkole Konferenční ligy s kosovským FC Drita. Bohemians, kteří se vrátili do Evropy po dlouhých 36 letech, budou čelit v těžké výzvě norskému Bodo/Glimt. Los Ligy mistrů zároveň určil, že Slavia ve třetím předkole Evropské ligy narazí na horšího z dvojice Dnipro/Panathinaikos.

První zápasy jsou na programu 27. července, odvety se odehrají 3. srpna. Zatímco Viktoria začne doma, "Klokani" zahájí dvojutkání venku. Účast v hlavní fázi třetí nejvyšší evropské klubové soutěže zajistí oběma celkům jedině postup přes tři soupeře.

UEFA jako tradičně rozdělila týmy při losu do skupin, takže Plzeň i Bohemians 1905 měly na výběr z pěti variant. Západočeši byli mezi nasazenými kluby jako favorité, Pražané patřili do skupiny nenasazených celků. Bodö/Glimt je pro Bohemians patrně nejtěžší možný protivník. "Klokani" mohli dostat ještě Poznaň, Trnavu, Osijek nebo lepšího z dvojice Pjunik Jerevan - Trans Narva.

Drita v uplynulé sezoně kosovské ligy skončila na druhém místě. Tým z města Gjilan se mistrem země stal třikrát, naposledy v sezoně 2019/20. Drita ještě nikdy nepostoupila do skupiny evropských pohárů.

Bodö/Glimt se v minulém ročníku dostal do skupiny Evropské ligy, kde obsadil třetí místo za Arsenalem a PSV Eindhoven. Poté aktuální lídr norské ligy v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy vypadl s Poznaní.

Program Evropské konferenční ligy

Evropské poháry v nadcházející sezoně budou hrát také držitel titulu Sparta, která zasáhne do třetího předkola Ligy mistrů a má jistou minimálně skupiny Konferenční ligy, a vicemistr Slavia.

Znovu Panathinaikos?

Ta se v srpnovém 3. předkole Evropské ligy utká s poraženým týmem z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dniprem a Panathinaikosem Atény.

Sešívaní jsou v takzvané nemistrovské části Evropské ligy nasazeni spolu s Olympiakosem. Podle regulí UEFA na sebe týmy z jedné země nemohou narazit, celek z Pirea se proto utká s poraženým z duelu Servette Ženeva - Genk.

S Panathinaikosem mají slávisté poměrně čerstvou zkušenost. Loni v létě s ním hráli v 3. předkole Konferenční ligy a po domácím vítězství 2:0 a remíze 1:1 v Aténách si vybojovali postup do závěrečného play off. Z něj po dvojzápase s Čenstochovou prošli do základní skupiny.

V předchozích případech ale české týmy v pohárových soubojích s aténským klubem úspěšné nebyly. Před 22 lety s ním vypadla v předkole Ligy mistrů Slavia, pak potkal stejný osud dvakrát Spartu. V Poháru UEFA a později v Evropské lize nestačily na řecký klub ani Liberec a Mladá Boleslav.

S Dniprem-1, který vznikl před osmi lety, české týmy dosud nehrály. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu hraje mužstvo vedené někdejším reprezentačním obráncem Oleksanderem Kučerem ligové zápasy v Užhorodu a k domácím utkáním Konferenční ligy v minulé sezoně nastupovalo v Košicích.