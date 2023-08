Výlet na Maltu si Plzeň zpříjemnila další výhrou, o skupinu se utká s Tobolem

Plzeň navýšila v odvetném duelu třetího předkola Evropské konferenční ligy již tak vysoké skóre dvojzápasu, když vyhrála na hřišti Gziry 2:0. O vítěznou branku se postarala v posledních týdnech produktivní posila z pražské Slavie Ibrahim Traoré, na kterého v 71. minutě navázal Adam Vlkanova. Kromě přidání bodů do klubového koeficientu tak Viktoria nakročila do skupiny EKL. V play off ji čeká kazašský Tobol Kostanaj, který vyřadil na penalty Derry City.

Viktorka po slabém vstupu do sezony najela na skvělou vlnu, když čtyřikrát v řadě vyhrála se 14 vstřelenými góly. Její útočnou sílu okusila i Gzira, která v plzeňské Doosan Areně padla 0:4. Český zástupce si tak vytvořil královský náskok, díky kterému nakročil do posledního předkola. Odvetu na maltské půdě však nesměl podcenit, jakákoliv porážka by byla pro svěřence Miroslava Koubka minimálně ostudou.

Té se viktoriáni snažili vyhnout a s první minutou přesunuli hru na polovinu soupeře. I přes nadvládu si ovšem nevytvořili jedinou velkou šanci, naopak si ve 29. minutě museli oddychnout po přízemní střele Farida Romera zpoza vápna, která skončila jen těsně vedle. O dvě minuty později konečně zahrozila i Plzeň.

Statistiky zápasu. Livesport

Zpětnou přihrávku sprintujícího Jana Klimenta ale hattrickový hrdina posledního ligového duelu Pavel Šulc vyslal jen do boční sítě. Čisté konto si poté musel Martin Jedlička obhájit proti Maculovi, jenž povedenou ránu zastínil ještě lepším přehozením obránce. Hosté v závěru půle předvedli pohledný signál, na jeho konci ale Traorého vychytal brankář.

Záložník z Pobřeží slonoviny si chuť spravil hned po změně stran, když z úrovně penalty propálil gólmana díky Jhonu Mosquerovi, jenž hlavou vrátil přetažený centr. K další gólové příležitosti se v 67. minutě dopracoval Kliment, na individuální průnik po pravém křídle ale navázal střelou z úhlu, kterou brankář dokázal vytěsnit.

Známkování hráčů Viktorie. Livesport

Chvíli poté se devětadvacetiletý útočník zapsal alespoň jako asistent u trefy Vlkanovy, jenž na hranici vápna úspěšně vyslal přízemní ránu na vzdálenější tyč. Plzeň tak dokráčela k vítězství i na Maltě a s přehledem postoupila do finálového předkola Konferenční ligy. Tam se střetne s Tobolem, který po domácím vítězství 1:0 nad Derry City stejným výsledkem odvetu v Severním Irsku prohrál, ale postoupil po penaltách.

Výsledky předkol Evropské konferenční ligy