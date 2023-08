Povinný postup a body do koeficientu. Plzeň čeká na Maltě odveta 3. předkola EKL

Plzeň má před čtvrteční odvetou 3. předkola Evropské konferenční ligy s Gzirou na dosah účast v závěrečném play off o skupinu. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka si na Maltu odvezli komfortní náskok 4:0 z domácího utkání, takže o postup by je mohlo připravit pouze obrovské selhání. Zápas na Národním stadionu v Ta' Qali začne v 19:00, prostřednictvím textového či audio komentáře jej můžete sledovat na Livesport.cz.

Pokud Plzeňští podle očekávání uspějí, ve 4. předkole se utkají s vítězem souboje mezi kazachstánským Tobolem Kostanaj a severoirským Derry City. Úvodní duel Tobol na svém hřišti vyhrál 1:0.

Západočeši v předchozí fázi kvalifikace s kosovskou Dritou začali bezbrankovou remízou a v dramatické odvetě v Prištině vydřeli vítězství 2:1 až díky penaltě v závěru nastavení. Proti Gziře ale potvrdili pozici jasného favorita už v úvodním zápase, ve kterém se trefili Pavel Bucha, Rafiu Durosinmi, Pavel Šulc a střídající Jan Kopic. Domácí navíc čtyřikrát trefili brankovou konstrukci.

"Odveta bude o postupu. Ve sportu není předem nic definitivní. Musíme do toho jít zase s pokorou, protože soupeř se bude chtít vytáhnout. Věříme, že náskok by měl být dobrý. Je tady i český a klubový koeficient, což je také potřeba zohledňovat. Určitě chceme znovu uspět," řekl kouč Koubek po prvním utkání.

Viktoria předvedla zlepšenou formu i v nedělním ligovém duelu na stadionu posledních Českých Budějovic, kde zvítězila 5:2 především díky Šulcově hattricku a připsala si čtvrtou soutěžní výhru po sobě.

"O podcenění absolutně nemůže být řeč. Chceme na sérii čtyř výher navázat dalším vítězstvím. Samozřejmě respektujeme sílu soupeře, ale jedeme se tam prezentovat tak, jako minulý týden ve čtvrtek. Nátlakovou, ofenzivní hrou. A chceme samozřejmě vyhrát," prohlásil Koubkův asistent Jan Trousil před úterním odletem.

Plzeňskému týmu bude v Ta' Qali chybět osm fotbalistů. Vedle zraněných obránců Milana Havla, Luďka Pernici, Filipa Čiháka a univerzála Jana Sýkory kvůli zdravotním problémům zůstali doma také ofenzivní hráči Tomáš Chorý, Matěj Vydra, Erik Jirka i krajní bek Radim Řezník. Ani jeden z nich nenastoupil v Českých Budějovicích.

S tímto kádrem odcestovala Plzeň na Maltu. @fcviktorkaplzen

"Zůstalo nám 16 kvalitních hráčů, takže jedou všichni. Ti, co měli nějaké šrámy, zůstali doma, aby vyléčili zranění a byli schopni hrát v neděli s Olomoucí. Kádr zůstává stejný a rozhodneme se pro sestavu, kterou budeme považovat za nejlepší," uvedl Trousil.

Na Maltě by i v době výkopu mělo být přes 30 stupňů Celsia. "Jsme na to zvyklí. Už jsme si prošli obdobím v přípravě, kdy byla velká tepla. Před odletem jsme také trénovali ve velkém vedru. Myslím, že nás to nijak nerozhodí," mínil záložník Pavel Bucha.

"V odvetě bude vedro, ale pro oba týmy. Nezískáme superschopnosti tím, že budeme hrát na sluníčku. Plzeň bude opět lepším týmem. Neházíme ale ručník do ringu, budeme bojovat a pokusíme se uhrát dobrý výsledek," řekl kouč Gziry Darren Abdilla.