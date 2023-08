Zabrat, nebo se rozloučit s poháry. Plzeň bude v Kosovu odvracet hrozbu konce v Evropě

Plzneňští fotbalisté po překvapivé domácí bezbrankové remíze s Dritou na úvod 2. předkola Evropské konferenční ligy budou ve čtvrteční odvetě na hřišti kosovského outsidera odvracet konec v pohárech. Svěřenci staronového trenéra Miroslava Koubka zažívají nepovedený vstup do sezony, když ve třech soutěžních zápasech nezvítězili a vstřelili jedinou branku. Utkání v Prištině začíná ve 20:00, sledovat jej můžete prostřednictvím textového i audio komentáře na Livesport.cz.

Postupující se ve 3. předkole utká s vítězem souboje mezi lucemburským Dudelange a maltskou Gzirou, která doma vyhrála 2:0. Plzeňský tým bez dlouhodobě zraněných obránců Milana Havla, Luďka Pernici a Filipa Čiháka odcestoval do kosovské metropole netradičně již v úterý večer.

"Vnímáme důležitost zápasu. Jsme favorit, potřebujeme i zlomit naši sérii. Potřebujeme vyhrát, chytit se a trošku sezonou nakopnout, protože začátek jsme nechytili," řekl záložník Jan Kopic před odletem novinářům.

Západočeši proti Dritě především ve druhém poločase dominovali a vytvořili si mnoho šancí. Matěj Vydra a střídající Jhon Mosquera trefili břevno. Ve 14. minutě ale zase domácí měli štěstí, protože brankář Jindřich Staněk za faul mimo šestnáctku dostal pouze žlutou místo červené karty.

"Máme nějaké herní poznání, že je to hratelný soupeř, což jsme samozřejmě věděli. Teď si to vyhodnotíme a připravíme se na to. Když někdo řekne, že šance jsou z hlediska domácího prostředí pro Dritu v odvetě 50 na 50, tak by to tak nějak mohlo být," uvedl kouč Koubek.

Plzeňští si před odvetou nezvedli sebevědomí ani v nedělním ligovém utkání s Hradcem Králové, proti němuž doma ztratili tři body až v šesté minutě nastavení a pouze remizovali 1:1. V Prištině tak potřebují zlepšit koncovku.

"Půjdeme do toho s tím, že už musíme prolomit naše střelecké trápení. Po třech zápasech máme jeden gól a ten dal navíc stoper Hejdis (Lukáš Hejda). Takže my v útoku, většina ofenzivních hráčů musíme zabrat a dát nějaké góly," prohlásil Kopic.

Drita vzhledem k nevyhovujícímu stadionu v Giljanu hraje domácí pohárové zápasy na národním stadionu v Prištině, kde loni v říjnu nastoupila i Slavia proti jinému kosovskému celku Ballkani a zvítězila 1:0. V září 2019 tam ale česká reprezentace v evropské kvalifikace podlehla Kosovu 1:2.

Viktoria potřebuje pro účast ve skupině vyřadit tři soupeře. V případě zaváhání s Dritou bude počtvrté za posledních pět let chybět v hlavní fázi pohárů. Loni ještě pod koučem Michalem Bílkem překvapivě prošla z druhého předkola až do skupiny elitní Ligy mistrů, ale v konkurenci gigantů Bayernu Mnichov, Interu Milán a Barcelony skončila poslední bez bodu.

Koubkovi hrozí další pohárový nezdar. Při minulém plzeňském angažmá v roce 2015 Viktoria ve 3. předkole LM na hřišti Maccabi Tel Aviv zvítězila 2:1, ale domácí odvetu nečekaně prohrála 0:2 a vypadla. Zkušený trenér byl krátce nato propuštěn.