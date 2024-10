Trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský (48) po remíze s Ajaxem v Evropské lize na své poměry složitě hledal slova. Jeho tým i přes pět změn v základní sestavě vybojoval v Edenu bod, z koučem však bylo cítit, že měl zálusk na tři. Slavia jim nebyla daleko, jenže po vyrovnání nedokázala využít početní převahu, kterou jí soupeř nabídl.

Jak se vám zápas líbil?

"Musím říct, že jsem od něj čekal o něco víc. Myslel jsem si, že by to mohlo být před oběma brankami zajímavější, ale bohužel to nakonec bylo takové, jaké to bylo. My jsme do toho nevstoupili dobře. Soupeř nás držel kombinací, měl obránce blízko u sebe a dokázal nám vyjíždět z tlaku. Nás to stálo hodně sil a pak z toho pramenily chyby. Z té první byla penalta, tu druhou jsme naštěstí přežili. Ve druhém poločase se hrálo na jednu branku. Bohužel jsme z toho nic víc než vyrovnávací gól nevytěžili. V závěru už se toho ani moc nenahrálo. Bylo hodně prostojů a nastavení tomu bohužel úplně neodpovídalo."

Na rozhodčí jste místy reagovali docela podrážděně. Neměli byste před nedělním derby trochu ubrat?

"Máte pravdu, ale v některých situacích je to těžké. Kdybych měl vytáhnout jednu, tak tu, kdy rozhodčí nechal asi 20sekundovou výhodu a když Ajax míč v brejku zakopl, k tomu faulu se vrátil a dopískl to. Bylo tam toho ale strašně moc, nevěděli jsme, co je faul a co ne. Na druhé straně musíme udržet koncentraci na zápas, ne se hádat s rozhodčími."

Jak jste spokojený s výkonem hráčů, kteří dostali prostor po delší době?

"Někteří předvedli dobrý výkon a ty miniduely, které v zápase měli, zvládli dobře. Čelili hráčům Ajaxu, takže stáli proti velké kvalitě."

Úvod zápasu byl ale z vaší strany takový nijaký.

"V prvních 30 minutách mi ve hře chyběly emoce, nebyli jsme úplně nažhavení, měli jsme z Ajaxu respekt a byli jsme daleko od hráčů. Od začátku druhé půle ale ta sestava rázem hrála to, co jsme chtěli. Najednou byli zbláznění a získali potřebný X faktor. V úvodu nám navíc nepomohla ta penalta, která byla prakticky z ničeho. Nebyla to vůbec nebezpečná situace, ale Zmrzkovi (Ondřeji Zmrzlému) se ten balon zastavil, předběhl ho a byl z toho hloupý faul. Líbilo se mi ale, jak zabojoval. Udělal chybu, ovšem chtěl ji odčinit a dál hýřil aktivitou."

V závěru právě on vytvořil jednu z nadějných šancí, ze které mohl padnout gól na 2:1. Proč se nakonec nepovedlo vývoj zápasu otočit?

"Tlak v závěru byl hodně velký, ale bohužel jsme ty situace nedohráli. Ondra (Zmrzlý) poslal výbornou přihrávku skrz malé vápno, nikdo to ale nezavřel na zadní tyči. Pak jsme to zkoušeli centry, jenže po gólu to měl Tomáš Chorý hodně těžké. Bylo kolem něj spousta hráčů a my jsme ho nedoplnili. Bohužel nám nevycházely ani standardky. Jednu zajímavou kopl Linži (Ondřej Lingr), ale jinak se nám ty míče nedařilo dostávat do správných prostorů."

Jak se vám líbil Simion Michez, který poprvé naskočil v základní sestavě?

"Byl na tom podobně jako hráči Ajaxu. V 50. minutě už toho měl plné zuby. Hraje ve velké intenzitě, hodně toho naběhá, ovšem někdy úplně zbytečně. Chybí nám pak u odražených míčů, které přebíhá, je kvůli tomu trochu mimo hru. V úvodu nicméně ukázal, že je šikovný s míčem a na útočné polovině umí vymyslet zajímavé situace. Dneska to zvládl, ale musí zapracovat na kondičce, aby příště zvládl v tempu víc než poločas."

Nebyla chyba, že jste do sestavy sáhl tak razantně?

"Od toho ten kádr máme takhle široký. Kluci odvedli to, co jsme po nich chtěli, ale ukázalo se, že je pro ně trochu složitější do toho naskočit. Pro nás je ovšem bonus, že si můžeme dovolit se sestavou takhle pracovat, potřebujeme, aby se všichni cítili být součástí týmu. V takhle velkém zápase to pro kluky nebylo jednoduché, ale ve druhém poločase se ukázalo, že to jde."

Po dvou zápasech máte čtyři body. Je to dost?

"Byl bych samozřejmě radši, kdybychom to dneska zvládli a těch bodů jsme měli šest. Vlastně vůbec nevím, co pro nás čtyři body znamenají. Nevím, jestli je to dobré, nebo ne. Takhle velkou tabulku jsem nikdy nehrál, takže vůbec nemám ponětí o tom, kolik bodů by mohlo stačit na postup. Uvidíme, jak se to nakonec všechno zamotá, proto chceme bodovat ideálně v každém zápase."