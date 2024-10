Pořádně rozpumpovaný byl po utkání Evropské ligy s Ajaxem útočník Slavie Tomáš Chorý (29). Postaral se o jediný gól sešívaných, když vyrovnal na konečných 1:1. "Určitě je to málo. Čekal jsem, že bude Ajax chtít vyhrát, ale asi si chtěli vyzkoušet trávník, protože se jim dobře leželo," neskrýval zklamání v rozhovoru pro Nova Sport 5.

Slavia se snažila proti oslabenému Ajaxu získat tři body. Potkaly se dvě slavné značky, ale trenéři zamíchali sestavami, Ajax navíc dohrával v deseti. I proto bylo zklamání vicemistra z Vršovic velké. "Remíza je určitě málo. Ajax možná trošku v první půli dominoval, měl tam víc náznaků akcí, ze kterých mohl dát gól. Druhý poločas byl v naší dominanci. Oni si asi tady chtěli vyzkoušet trávník, protože se jim dobře leželo," naznačil kanonýr, že nizozemský tým zdržoval a byl spokojený s nerozhodným výsledkem.

"Z mého pohledu jsem trošku čekal, že Ajax bude chtít vyhrát, a ne tady zdržovat. A vlastně nehrát fotbal. Já jsem rád za náš přístup, chtěli jsme to rozhodně více než oni. A od toho se musíme odrazit, takže si myslím, že závěr patřil nám," konstatoval Chorý.

"Říkal jsem jim, ať vstávají, nelíbilo se mi to. Ale nechtěl jsem dostat kartu. Dnes to ve mně opravdu hodně vřelo, chtěl jsem se dožít konce zápasu… A vyhrát ho. Nejraději bych ale vzal čtyři borce na záda a vyhodil je ze hřiště," dodal útočník v rozhovoru s novináři.

Nelíbil se mu ani metr lotyšského rozhodčího. "Některé zákroky mě zarazily, ale nechci se k němu vyjadřovat. Nastavil zajímavý metr, někdy pískl hloupost, někdy to otočil. Nevím, ať si to rozhodčí zhodnotí sami."

Co měli sešívaní zlepšit? "Chyběly maličkosti, protože oni to tam měli otevřené. Pár situací jsme mohli dohrát trošku jinak. Mohlo tam létat více centrů, když jsem tam byl já. Doplňovali jsme se. Určitě se z toho dali vytěžit tři body," neskrýval Chorý, že je pro Slavii remíza málo.

Reportér zápasu se poté zeptal na jeho gól a zmínil v té souvislosti Tribunu Sever. Minimálně její část nemohla útočníkovi po příchodu z Plzně přijít na jméno. "Teď už slavil téměř celý stadion," uvedl reportér. Chorého to hodně rozladilo. "Na tohle už se mě neptejte, panebože. My chceme vyhrávat, neptejte se mě tady, jestli někdo slaví, nebo ne. Já dávám góly a chci pomoci týmu, to je pro nás to nejdůležitější," sypal ze sebe nazlobeně Chorý.

"Právě jsem chtěl říct, že celý stadion slavil," snažil se bránit žurnalista. "Chtěl jsem se zeptat, jestli jste to pocítil?" dodal. "Pocítil jsem to, ale vy jste řekl Tribuna Sever. Já jsem rád, že jsem mohl potěšit fanoušky, ale určitě jsme jim chtěli dát výhru. Je od čeho se odrazit," dodal Chorý, který zároveň doufá, že si dobrými výkony příznivce pražského klubu získá.

V neděli čeká českého reprezentanta první derby proti Spartě v sešívaném dresu. "Nemám žádná očekávání, nikdy. Připravím se stejně, udělám všechno tak, jak jsem zvyklý. Když půjdu z lavičky, i když začnu, je mi to jedno. Je to největší zápas ligy, člověk nic většího hrát nemůže. To je bez diskuze. Já se ale chystám stejně na Evropu i domácí soutěž," prohlásil.