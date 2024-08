Cíl je dostat se do jarní části, zní z kabiny Slavie. S losem panuje spokojenost

I když los Evropské ligy fotbalistům Slavie nepřisoudil vysněný Manchester United, jsou s osmičkou soupeřů v hlavní fázi spokojeni. Trenér Jindřich Trpišovský (48) označil výběr týmů za velmi zajímavý a různorodý. Český vicemistr doma přivítá Ajax Amsterdam, Fenerbahce Istanbul, Malmö a Anderlecht Brusel, venku pak nastoupí na stadionech Frankfurtu, PAOK Soluň, Ludogorce Razgrad a Bilbaa. Jasným cílem slávistů je postup do vyřazovací fáze, kam v novém formátu projde 24 z 36 týmů ligové tabulky. Pražané to uvedli pro klubovou televizi.

"Všichni jsme si přáli dostat Manchester United, to se bohužel nepovedlo. Jinak jsou ty týmy různorodé a velice zajímavé, venkovní zápasy na velkokapacitních stadionech... Máme mistry svých zemí i týmy, které hrají vyspělé ligy. Z diváckého i herního hlediska velice zajímavá skupina," prohlásil Trpišovský.

Spokojeni s losem jsou i hráči. "Je docela dobrý, nestěžuji si. Mohl být lepší, já jsem si přál Manchester United nebo Tottenham. Ale máme krásné soupeře na domácí utkání a také na výjezdy. Osobně se těším do Bilbaa, kde mají krásný stadion se skvělou atmosférou," řekl jeden z kapitánů Tomáš Holeš. "Mně osobně se los líbí. Máme tam zvučné soupeře doma i venku. Osobně se asi nejvíce těším na Bilbao venku," souhlasil útočník Mojmír Chytil.

Slavii znovu čeká souboj s portugalským trenérem Josém Mourinhem, který od léta vede Fenerbahce. Slavný kouč na pražský celek narazil už i v minulé sezoně s AS Řím, kvůli disciplinárnímu trestu ale ani v jednom ze dvou duelů ve skupině nebyl na lavičce.

"Těším se na Mourinha a (trenéra Bilbaa) Ernesta Valverdeho, který tu už byl s Barcelonou. V Bilbau jsou výborní bratři Williamsové, bude zajímavé, jak se s nimi naši hráči poměří. Fenerbahce má Džeka s Tadičem. Ve všech týmech jsou zajímaví hráči, Ajax teď podepsal Weghorsta. Kdysi jsme hodně chtěli Antona Gaaeie, bylo to blízko, než přišel Ajax," řekl Trpišovský.

"Co se týče hráčů, trenérů, klubů i stadionů, je to pro nás super skupina. Manchester jsme chtěli, abychom se všichni podívali na Old Trafford. I tak máme skvělé venkovní stánky, ve Frankfurtu nádherný stadion, v Bilbau nový stadion s kapacitou přes 50 tisíc diváků. Na PAOKu už jsme byli kdysi s Libercem. Stadion Hrobka, takové černobílé peklo," vzpomínal bývalý trenér Severočechů.

Pražané i v novém formátu soutěže, která se bude hrát jako jedna liga, neberou nic než postup do vyřazovací fáze. V minulé sezoně došli do osmifinále. "Samozřejmě cíl je dostat se do jarní části. Je nový formát soutěže a nevím, co od toho čekat. Ale určitě bude náš cíl vyhrát každý zápas a uvidíme, na co to bude stačit. Doufám, že se dostaneme do jarní části a budeme pokračovat v hezkých střetnutích i nadále," přál si Holeš.

"Budeme chtít získávat body, které budou důležité do koeficientu i pro pokračování do jarních bojů po dvou zápasech v lednu. Bude to jedna velká tabulka, nikdo s tím nemáme úplně zkušenosti. Bude tam asi méně taktizování, protože nevíte, co vám bude stačit. Může to pomoci zajímavosti zápasů. Budeme chtít zvládat domácí zápasy a něco přivézt z venku, abychom se protlačili mezi nejlepších 24 týmů," dodal Trpišovský.

Na nový formát se těší i Chytil. "Myslím si, že to může být zajímavé. To všichni pochopíme, až se to rozjede. Bude se hrát o každý bod a myslím si, že do posledního zápasu nebude nic rozhodnuté. Budeme se dívat mezi těch nejlepších osm, ale cílem bude jednoznačně hlavně postup," řekl Chytil.