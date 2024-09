Fotbalisté Plzně ve čtvrtek ve Frankfurtu vstoupí do hlavní části Evropské ligy. Vítěz soutěže ze sezony 2021/22 a aktuálně čtvrtý tým německé ligy je před utkáním velkým favoritem, Západočeši ale věří, že mohou překvapit. Především chtějí odčinit nepovedený výkon z víkendového ligového šlágru na Slavii, kde prohráli 0:3 a utrpěli první porážku v sezoně.

Zatímco Frankfurt nemusel do kvalifikace a začne až v hlavní fázi, Viktoria přešla přes dvě předkola, v nichž zdolala Kryvbas Kryvyj Rih a Heart of Midlothian. Západočeši si základní část Evropské ligy zahrají poprvé od ročníku 2017/18. V minulé sezoně došli až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy a stanovili tím klubové maximum. Frankfurt vedle předloňského celkového triumfu v Evropské lize ovládl i jejího předchůdce Pohár UEFA v roce 1980.

"Na zápas se moc těšíme. Bude se hrát na velkém stadionu, atmosféra bude výborná. Každopádně chceme předvést jiný výkon než na Slavii. Tam z naší strany nebyl vůbec dobrý. Slavia už je evropské mužstvo a ukázala nám intenzitu od první minuty. To bude i na straně Frankfurtu. Nedupou do toho úplně tak jako Slavia, ale zase mají trošku jinou kvalitu v hráčích," řekl klubové televizi asistent trenéra Viktorie Jan Trousil.

Preview zápasu Frankfurt – Plzeň. Livesport

"Musíme se na to připravit hlavně v hlavách. Musíme to zvládnout hlavně v defenzivě, což jsme nezvládli na Slavii, a hrát daleko odvážněji. Uvidíme, jak nám Frankfurt nastaví zrcadlo. Chceme, aby bylo od první minuty vidět, že se chceme porvat o co nejlepší výsledek. Uvidíme, na co to bude stačit. Věřím, že budeme důstojným soupeřem," doplnil spolupracovník hlavního kouče Miroslava Koubka.

Po změně formátu pohárů v hlavní fázi všech 36 týmů vytvoří jednu společnou tabulku. Na všechny celky Evropské ligy čeká osm zápasů s různými soupeři, prvních osm mužstev postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací fáze. Plzeň v dalším kole 3. října přivítá Ludogorec Razgrad, prvního soupeře druhého českého účastníka soutěže Slavie.

Viktoria se ve Frankfurtu pokusí zlomit nepříznivou sérii s německými kluby, které v dosavadních osmi zápasech v pohárech neporazila. Venku utrpěla čtyři prohry. České týmy v soutěžích UEFA na půdě německého soupeře třináctkrát za sebou nezvítězily.

Hlavními hvězdami Eintrachtu jsou záložník Mario Götze a brankář Kevin Trapp, kapitán týmu. Oba ale měli v minulých dnech zdravotní problémy a gólmanskou jedničku dokonce klub vyřadil z pohárové soupisky. Střelecky se v úvodu sezony daří egyptskému útočníkovi Omaru Marmoushovi.

"Často hrají v rozestavení 4-4-2. Mají v něm výborné oba dva útočníky, na ně si musíme dát velký pozor. I když jsou v podčíslení, dokážou si vytvořit šanci. Jsou rychlostní, techniky fantasticky vybavení. Musíme být vzadu daleko pevnější než na Slavii," poukázal Trousil na špatnou defenzivu v Edenu, kde Západočeši utrpěli první porážku po 12 soutěžních duelech.

Eintracht v Evropské lize třináctkrát po sobě neprohrál. V úvodu této sezony zvítězil ve čtyřech z pěti soutěžních zápasů. "Jsme v dobré formě. Jsme hladoví a motivovaní, abychom proti Plzni zvládli vstup do soutěže a zažili velký večer. Chceme postoupit přímo do osmifinále," řekl trenér Dino Toppmöller.

Zápas na stadionu pro 58 tisíc diváků začne ve čtvrtek v 21:00. "Každý, kdo dělá sport, chce hrát na velkých stadionech a před plným počtem fanoušků. Jsme rádi, že přijede i dost lidí z Plzně, podle informací kolem dvou tisíc fanoušků. Je to pro nás i zavazující, že nechceme předvést výkon jako na Slavii a chceme je potěšit. Chceme předvést výkon, který je hodný Viktorie Plzeň," dodal Trousil.

Program Evropské ligy