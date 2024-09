Na prahu nového ročníku fotbalové Evropské ligy stojí mezi jeho 36 týmy i dva čeští zástupci. Zatímco s Plzní se příliš nepočítá, Slavie patří k nežhavějším kandidátům na celkové vítězství. Vyplývá to ze simulace superpočítače britské datově-analytické společnosti Opta, špičky v oboru.

Jak simulace probíhala? Počítač na základě minulých výsledků účastníků soutěže vytvořil celkem 10 tisíc možných scénářů, ty pak sečetl a vyhodnotil. Na samém vrcholu stanulo s obřím náskokem FC Porto se šancí na triumf 17,8 %. Druhé je Bilbao (10,9 %), které shodou okolností finále hostí, třetí Slavia (9,6 %). Až na nimi jsou velkokluby jako Manchester United, AS Řím, Tottenham či Lazio.

Porto patří v evropských pohárech k jejich nejstabilnějším a nejúspěšnějším účastníkům. Do vyřazovací části některého z nich postoupilo 18krát (!) v řadě. A simulace jej poslala do finále Evropské ligy ve víc než čtvrtině případů (26 %). A to přesto, že má podle počítače čtvrtý nejtěžší los ze všech. Od tohoto ročníku zmizely z pohárů skupiny, všechny celky mají osm různých soupeřů.

Slavia si od účasti v nové EL slibuje hodně. V minulém ročníku vyhrála základní skupinu, od sezony 2018/19 se třikrát na evropské scéně dostala do čtvrtfinále, ovšem dál ne a ne proniknout. Superpočítač Opta jí tentokrát dává velice slušné šance i na to, že dojde mezi poslední čtyřku (31,1 %).

Plzeň je v prognóze celkově až na 19. místě. Přesto s vysokou šancí na postup mezi elitní šestnáctku (38,3 %). S odstupem za sebou nechala třeba Ajax nebo předloňského finalistu soutěže Glasgow Rangers. Mezi největší ousidery naopak patří první soupeř Slavie – bulharskému Ludogorci patří v predikci až 32. pozice.