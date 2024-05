Finále je ještě daleko, krotí emoce Alonso. V prvním semifinále mu vyšel nečekaný tah

Neuvěřitelná série Leverkusen pokračuje. Německý tým dál sezonou frčí bez jediné porážky i po úvodním semifinále Evropské ligy. V Římě, kde nastoupil v brance Bayeru Matěj Kovář (23), vyhrál 2:0 a udělal důležitý krok směrem k finále v Dublinu. "Je to důležitý výhra, ale je tu ještě odveta. Soupeř nemá co ztratit, my můžeme ztratit všechno," krotil přehnaný optimismus v kabině nového německého mistra trenér Xabi Alonso (42).

Jinak ale pochopitelně nešetřil ambiciózní kouč chválou. "Byl to velmi dobrý, zodpovědný výkon. Řím se v první půli snažil o nějaký tlak, ale i my jsme měli nějaké šance a šli do vedení. A po přestávce jsme hru kontrolovali. Je to dobrý výsledek, ale ještě není konec," konstatoval v rozhovoru pro RTL.

Tomu se dokonale povedlo zaskočit italského soupeře, když jen na lavičce zůstali klasické "devítky" Victor Bonifáce a Patrik Schick. "Trochu jsme se změnili, neměli jsme na hřišti klasického útočníka, který by dělal zmatek v obraně soupeře," smál se spokojeně Alonso. Fungovalo to báječně, taktický záměr chválil i klíčový muž defenzivy Jonathan Tah: "Myslím, že se to trenérovi docela povedlo. Asi čekali něco jiného a tohle docela fungovalo," pochvaloval si obránce.

Statistiky utkání. Livesport

Bayer nakonec ve druhé půli zvýraznil vítězství krásnou trefou Roberta Andricha. A na Stadio Olimpico zavládly po závěrečném hvizdu rozpaky. Domácí nedali Kovářovi ani gól. Lukaku trefil břevno, v nastavení pak měl český gólman kliku, když nedosáhl na vysoký míč. Římané ale akci nezakončili přesně, takže z toho bylo čisté konto. "Odvedli jsme dobrou práci. I když byla atmosféra někdy trochu vyhrocená, zůstali jsme klidní a zvládli to," lebedil si Alonso.

Zatím má Bayer za sebou úvodní díl semifinále a vše musí dotáhnout za týden na domácí půdě v BayAreně. Trenér vítězů ale, co se týče optimismu, šlape na brzdu a varuje tým před přehnaným optimismem. "V Leverkusenu je ještě jeden zápas, oni nemají co ztratit, my můžeme všechno ztratit. Někdy je to složité jít do odvety s takovým náskokem. Viděl jsem spoustu zvratů, kdy odepisovaný soupeř odvetu zvládl. Ale my budeme připravení," dodal.