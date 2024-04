Leverkusen opět uhájil neporazitelnost a v EL slaví postup, West Ham a Liverpool končí

Fotbalisté Bayeru Leverkusen remizovali v odvetném čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti West Hamu 1:1 a postoupili mezi čtyři nejlepší celky soutěže. Do zápasu vkročili lépe Londýňané, přičemž gól Michaila Antonia (34) ze 13. minuty představoval pro čerstvého německého mistra hrozbu vůbec první soutěžní porážky v sezoně. Více toho však Hammers nepředvedli a i kvůli vyrovnávací trefě ze závěru se do druhého kontinentálního finále v řadě nepodívají. Se soutěží se loučí také Liverpool, který nedokázal v Bergamu smazat tříbrankové manko z prvního zápasu.

Už po několika minutách mohl West Ham prohrávat. Nathan Tella natáhl ke střele z úctyhodné vzdálenosti, skvělým zákrokem se ovšem blýskl Lukasz Fabiaňski. O několik chvil později Jarrod Bowen po spolupráci s oběma českými parťáky našel hlavu Antonia, jenž přesnou hlavičkou poslal míč za Kováře.

Ve 25. minutě mohl asistent u první branky sám skórovat, jeho pokus z první ale trefil pouze českého gólmana. Od této chvíle už úvodní dějství mnoho fotbalové krásy nenabídlo a dění na hřišti se přiostřilo. Vše vyvrcholilo zhruba po půlhodině hry, kdy došlo na hromadnou strkanici mezi oběma mužstvy i jejich realizačními týmy. Výsledkem byla červená karta pro domácího asistenta Billyho McKinlayho.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Alonso udělal o poločasové přestávce několik změn včetně stažení Schicka, načež jeho tým výrazně zklidnil hru a začal postupně dominovat. Po necelé hodině ale přišel rychlý brejk, na jehož konci se ocitl Bowen, který prudce poslal míč skrze malé vápno, tam jej ale žádný z jeho spoluhráčů nedostihl.

Když už to vypadalo, že se Bayer přece jen dočká své první soutěžní porážky v sezoně, vypálil Jeremie Frimpong, jehož střelu ještě tečoval jeden z obránců a tím ji usměrnil za záda polského brankáře.

Statistiky hráče. Opta by stats Perform

Liverpool se vysněného obratu nedočkal, když na hřišti Atalanty zvítězil pouze 1:0. Italskému celku totiž i tato porážka stačila k postupu mezi čtyři nejlepší celky, neboť v prvním utkání sestřelil The Reds třemi góly.

Hosty sice už v sedmé minutě nakopla proměněná penalta Mohameda Salaha, jejich následný tlak však zodpovědná defenziva Italů až do závěrečného hvizdu ustála. Atalanta se tak poprvé od roku 1988 podívá do semifinále evropské soutěže.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Fotbalisté AS Řím ovládli i odvetné utkání poté, co na vlastní půdě porazili AC Milán 2:1. O druhém postupu Vlků do semifinále této soutěže v řadě se rozhodlo v bláznivém prvním poločase. Giallorossi totiž měli fantastický vstup do zápasu, když se už ve 12. minutě prosadil autor jediné branky z úvodního střetnutí Gianluca Mancini.

Ten zkraje měsíce zaujal po úspěšném římském derby provokativní oslavou s vlajkou soupeře, kterou "zdobila" krysa. Krátce po Italově zásahu se trefil také Paulo Dybala a na triumfu Vlků nic nezměnilo ani hodinové oslabení způsobené vyloučením Zekiho Celika.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Fotbalisté Marseille porazili Benfiku 2:0 po penaltách a postoupili do semifinále. I přes velkou herní převahu se Olympionici dočkali přesné trefy až v 79. minutě, kdy se hlavou prosadil Faris Moumbagna a poslal duel do prodloužení.

V tom byli blíže gólu hosté, výborný výkon však několika spolehlivými zákroky podtrhl Pau López, jenž následně zazářil rovněž v penaltovém rozstřelu, když zneškodnil pokus Antónia Silvy.