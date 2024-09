Hráči Bodö/Glimt jeli na zápas s Portem 220 metrů autobusem. Museli dodržet pravidlo EL

Velký fotbal občas přináší kuriózní situace, o čemž se nyní přesvědčili hráči Bodö/Glimt. Stejně jako ostatní týmy v Evropské lize totiž musejí i fotbalisté norského mistra cestovat na domácí zápasy týmovým autobusem. Ve středu odpoledne tak absolvovali patrně jednu z nejkratších vyjížděk v historii, měřila pouhých 220 metrů.

K úsměvné události došlo před středečním domácím utkáním norských šampionů proti Portu. Hráči včetně odchovance Jense Haugeho. který se do klubu vrátil na hostování z Frankfurtu a k výhře 3:2 pomohl dvěma góly, se v 17:05 sešli k odjezdu před budovou krajského úřadu. Někteří přijeli autem, jiní dorazili pěšky. A nasedli do atuobusu, který je přesně v 17:06 dovezl ke stadionu Aspmyra.

Proč? "UEFA vyžaduje, abychom dorazili jako tým společně, proto to děláme tímto způsobem," vysvětlil kouč kádru Truls Bjerke stanici NRK pravidlo, jehož podstata tkví v tom, že televize chtějí – podobně jako na Euru či v Lize mistrů – natočit záběry fotbalistů vystupujících z autobusu.

Fotbalisté nad tím krčí rameny. "Jde o týmového ducha, pocit pospolitosti, o to, abychom se před zápasem setkali. To s tím autobusem je možná trochu hloupé, ale i těch 30 vteřin si v rámci možností užijeme," zasmál se obránce Villads Nielsen. "Je to divné, ale bylo nám řečeno, že tak to zkrátka je," dodal levý křídelník Hauge.