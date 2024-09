Viktoria Plzeň se po víkendovém výplachu proti Slavii (0:3) musí dát rychle dohromady, už ve čtvrtek ji od 21 hodin čeká duel Evropské ligy proti Frankfurtu. "Byl to spíš momentální výpadek, forma Plzně je konzistentně dobrá," nebojí se ale podobného výsledku v Německu expert Stanislav Levý, který před lety vedl Viktorii jako trenér.

Zatímco Slavii vyšla generálka na Evropskou ligu na jedničku, Plzeň měla ze vzájemného duelu asi hodně materiálu ke studiu. Levý ale kontruje tím, že by se neměl otočit narativ celé dosavadní sezony, která byla více než solidní.

"Výkon byl zklamáním. Až na nějaké fáze byla Slavia jasně lepší, dominovala, Plzni to nesedlo. Podle mě to ale byl spíše jednorázový výpadek. Plzeň dá obranu dohromady, věřím tomu. Bude muset, v Evropě nebude lehkého soupeře, což samozřejmě platí i o Frankfurtu," naráží hned na prvního soupeře.

V novém formátu se počítá opravdu každý bod. I pro velkokluby se tak duely s menšími týmy stávají velmi důležitými. I tak v tom ale Levý vidí skulinku.

"Výhodou Plzně může být, že od ní v Německu nikdo moc čekat nebude. Dokázal bych si představit, že by to Frankfurt mohl i trochu podcenit, byť ne schválně. Očekávám rotaci, v Bundeslize zachytili start, důraz půjde podle mě tam," naráží na současné čtvrté místo Eintrachtu ve své soutěži. "Mají ale tak silný a široký tým, že to nebude takový rozdíl," dodává k případné rotaci.

Otázkou je, jak trenér Miroslav Koubek poskládá sestavu. Zatímco v úvodních kolech bylo vše jasné, různými přestupy (příchod Svetozara Markoviče a Prince Adua či odchod Robina Hranáče) nebo zdravotními problémy se ze základní jedenáctky Viktorie stala poměrně nečitelná záležitost.

A to i v bráně. Z jedničky Martina Jedličky se stal náhradník, Marián Tvrdoň svou šanci chytil za pačesy. Jenže proti Slavii o poločase střídal.

"Tvrdoň odchytal dobré zápasy, proti Slavii na tom byl podobně jako celý tým, nebylo to dobré. Osobně počítám s tím, že v Německu nastoupí právě Jedlička. V minulosti ukázal, že má velkou kvalitu, nebál bych se toho," uvádí Levý a připomíná, že právě Jedlička byl jednou z klíčových postav tažení do čtvrtfinále Konferenční ligy.

V ofenzivě je pak hlavolam ještě větší. Zvlášť poté, co Slavia uvařila recept, který Plzni nechutnal. "Sešívaní ukázali, že pokud soupeř ubrání Pavla Šulce, má Plzeň problém," upozorňuje.

Výběr do útoku je přitom celkem široký, snad u všech možností se však dá najít nějaké ale. "Adu se potřebuje aklimatizovat, jde to vidět, byť své momenty má. Erik Jirka je platným hráčem jen do specifických typů utkání," vyjmenovává bývalý kouč Viktorie.

Velká šance by tak mohla přijít pro Daniela Vašulína, na kterého se v poslední době trochu zapomnělo. Střelecky se vytáhlý útočník prosadil naposledy v půlce srpna proti Kryvbasu.

"Vašulín potřebuje ještě chvilku času," přemýšlí Levý. "Plzeň je další stupínek, Evropská liga o to víc. Ale nebál bych se na něj i přes to ve čtvrtek ukázat."

To možná ani trenéři, ale jak Levý jedním dechem dodává, Vašulín asi nebude úplně sedět stylu, který Plzeň předvede. "Osobně čekám, že se vsadí spíše na organizovanou defenzivu a rychlé protiútoky. V takovém případě by na něj místo nezbylo," krčí rameny.

Takže zaparkovaný autobus? Dle bývalého reprezentanta by přesně toto byla voda na frankfurtský mlýn.

"To by byla sebevražda," kroutí hlavou. "Frankfurt má kvalitu, aby si s defenzivním pojetím soupeře poradil. Jasně, Plzeň půjde do hlubokého bloku, ale nesmí se spoléhat jen na něj. S balonem musí hned dopředu, není na co čekat," dodává.

