I když jsou fotbalisté Slavie před středečním úvodním utkáním hlavní fáze Evropské ligy proti Ludogorci Razgrad favoritem, trenér Pražanů Jindřich Trpišovský (48) soupeře v žádném případě nepodceňuje. Očekává hezký zápas, neboť obě mužstva podle něj hrají ofenzivně. Kkouč na tiskové konferenci označil za klíčové pro výsledek to, který z týmů dokáže druhému vnutit svůj styl.

Všechny celky čeká v hlavní fázi soutěže, která se nově hraje jako jedna liga, osm utkání. Do vyřazovacích bojů projde 24 nejlepších mužstev. "Každý zápas je pro nás důležitý. Určitě není možné podceňovat žádného soupeře. Ludogorec má za sebou skvělé výsledky v Evropě, hraje velmi dobře. Mohu to srovnat se vstupem do Evropské ligy minulou sezonu proti Servette Ženeva, který pro nás byl velmi důležitý," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konference.

Ludogorec ovládl posledních 13 ročníků bulharské ligy a v hlavní fázi pohárů se představí podeváté za sebou. "Je tady spousta kluků se zkušenostmi z Evropy i reprezentací. Prošli kvalifikací, dokážou přepnout na vyšší level. Pro nás je výhoda, že podobné duely hrajeme častěji," mínil Trpišovský.

"Při vší úctě si myslíme, že to máme (v lize) těžší než Ludogorec. Nám nestačilo 26 vítězství na titul. V jejich lize to má Ludogorec snazší. Jsme asi o něco zkušenější, oni se ale budou chtít doma předvést. Musíme hrát ve vysokém tempu, vnutit jim svůj styl a zatlačit je," doplnil trenér úřadujícího českého vicemistra.

Ludogorec má v kádru řadu zahraničních hráčů včetně několika Brazilců. "Mají skvělou zálohu i útok, jsou technicky schopní. Jejich dynamika a protiútoky jsou na vysoké úrovni. Mají rádi míč, zároveň ale dokáží i zalézt. Nejvíce se mi líbí (křídelník Caio) Vidal, budou to s ním na kraji zajímavé souboje. Bude to o tom, kdo vnutí soupeři svůj styl. Obě mužstva mají ráda ofenzivní fotbal, bude to hezký zápas," uvedl Trpišovský.

Aktuální forma týmu. Livesport

V Razgradu bude mít problémy především se složením obrany. Při víkendové ligové výhře 3:0 nad Plzní se totiž vážně zranil klíčový stoper Igoh Ogbu a chybět bude také David Douděra, který řeší vážné onemocnění v rodině a některé zápasy kvůli tomu vynechá.

"Igoh je hráč, který má X faktor. Obrana dosud fungovala skvěle, každá ztráta je tedy citelná. Máme ale velkou zastupitelnost, kádr je stavěný tak, aby vydržel celou sezonu v maximální kvalitě. Štěpán Chaloupek, Filip Prebsl nebo Mikuláš Konečný – všichni jsou schopni Igoha nahradit. Zranění se lepší, je možné, že nám na podzim ještě stihne pomoct," řekl Trpišovský.