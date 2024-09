Když se Slavii v 1. kole Chance Ligy dlouhodobě zranil Tomáš Vlček (23), byl oheň na střeše. S touto ztrátou si však sešívaní poradili, v defenzivě fungují perfektně. O víkendu však vypadl další klíčový muž obrany, tentokrát vynuceně střídal Igoh Ogbu (24). "Určitě to není příjemné, ale Slavia si s tím dokáže poradit," myslí si před střetem Pražanů proti Ludogorci v rozhovoru pro Livesport Zprávy Jan Rajnoch.

Zatím je to motiv celé sezony – skvělá obrana Slavie. Skóre 16:1 po osmi kolech je famózní, v Evropě pak Slavia kapitulovala jen čtyřikrát. Skutečně dobře odvedená práce poté, co se sešívaní museli poprat se ztrátou nejen Vlčka, ale také gólmana Jindřicha Staňka.

"Slavia obranu konsolidovala až neskutečně dobře. Ti nejdůležitější hráči začali podávat parádní výkony, což bylo klíčové," říká na konto obrany Rajnoch a vypíchl dva krajní hráče. David Douděra i El Hadji Malick Diouf měli v minulé sezoně horší momenty, ale v aktuálním ročníku jim kraje obrany neohroženě patří a jsou totálními oporami.

"Diouf léto chytil za pačesy fakt dobře, Slavia ho postupně brousí a je vidět, kam až potenciál sahá. Hraje skvěle," chválí Rajnoch. A Douděra? Jistota s přidanou hodnotou. "Předvádí dlouhodobě výborné výkony. Dokáže dráždit, ale jeho energie stejně nakonec všechny strhne. Pro tým dýchá," říká Rajnoch.

Bořil je jasným lídrem

Stejně jako Jan Bořil, další důležitá část sestavy. Ze své pozice na levém obránci se stáhl více do středu. Nijak mu to nevadilo, naopak, vypadá to, že šlo o mistrovský tah. Bývalý obránce Liberce oplývá jistotou a trenéři se na něj mohou spolehnout. "Musím před ním smeknout. Vždy, když je potřeba, zahraje perfektně. Vezme to na sebe a ostatní se na to nabalí. Je jednoznačným lídrem a v základu je zaslouženě," uznal bývalý obránce se 199 starty v české nejvyšší soutěži.

Do dokonalé nálady hodilo o víkendu vidle nepříjemné zranění Ogbua, který po střídání proti Plzni dokonce upadl do bezvědomí a okamžitě zamířil do nemocnice. Vyšetření potvrdilo zlomený jařmový oblouk, což znamená operaci a dlouhou absenci v sestavě.

Byť se s předešlými zraněními sešívaní poprali dobře, nebral by to Rajnoch na lehkou váhu. "Bude to problém, byl to stavebním kamenem obrany. Je to hodně citelný zásah. Podle mě prožíval nejlepší období ve Slavii," dodává.

Šance pro Zimu či Chaloupka

Na druhou stranu je třeba říct, že Slavia disponuje kvalitou. "Souhlasím, neměla by se vymlouvat. Slavia má kádr nejen široký, ale hlavně kvalitní. Zastoupit tam může kdokoliv, sešívaní nemusí panikařit," domnívá se Rajnoch a připomíná, že v kádru vršovického klubu jsou i Filip Prebsl, Štěpán Chaloupek nebo David Zima.

Pro toho se otevírá velká šance. Trenéři na něj dost možná (i trochu nuceně) vsadí. Teď, nebo nikdy? "Může to tak být, určitě. Všichni si vzpomínáme na nevýrazné jaro, nebylo to tak dobré, jak se čekalo. Léto mu ale očividně pomohlo a teď je pro něj šance ukázat, že je výborný hráč," věří mu.

Jan Rajnoch na adresu Davida Zimy. Livesport / Profimedia

Jak totiž dodává, kromě zranění Zimovi nahrává i forma celého týmu. "Moc se mi líbí souhra celé defenzivní sestavy, od brankáře Antonína Kinského přes obranu až po záložníky. Nejdříve Filip Prebsl, teď Christos Zafeiris a Oscar, šlape jim to fakt na jedničku. Oba pomáhají i dozadu, klape to výborně," uzavřel Rajnoch.