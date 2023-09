Krejčího velký večer. Nejprve zavinil penaltu, následně proti Arisu dvakrát skóroval

Sparta porazila v prvním kole skupiny C Evropské ligy 3:2 Aris Limassol. Hlavní postavou utkání byl Ladislav Krejčí (24), jenž sice zavinil penaltu, chvíli nato ovšem dvěma góly během pěti minut odčinil svou chybu. Odchovanec brněnské Zbrojovky tak svým výkonem pomohl znepříjemnit náladu fanouškům kyperského fotbalu, jejichž domácí soutěž se po pondělním bombovém útoku na matku jednoho z rozhodčích pozastavila. Kaňkou na výhře Pražanů zůstalo zranění Kaana Kairinena (24), jehož absence ve víkendovém derby by byla citelnou ztrátou.

Pozornost gólmana hostí poprvé otestoval již ve třetí minutě Lukáš Haraslín, jeho rybička na bližší tyč ale postrádala potřebné parametry. Na druhé straně se pak zčistajasna dostal k penaltě Aris, když při pokusu odkopnout z vápna míč trefil Krejčí kopačkou hlavu protihráče. Pokutový kop s přehledem proměnila bývalá ikona ruské nejvyšší soutěže Aleksandr Kokorin.

Penaltový hříšník odčinil své zaváhání ve 20. minutě, kdy se i na evropské scéně rozhodl předvést své nadání na hlavičky a balon z rohu Kairinena poslal do šibenice. One man show kapitána Sparty pokračovala o pět minut později, kdy do brány uklidil odražený míč z dlouhého autu. Rudí hodili nejistý start za hlavu a výkonnostně se postupně vyrovnali skvělé podpoře z tribun.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po hodině hry se čas zastavil pro Lukáše Sadílka, který musel sledovat zakončení Lea Bengtssona po své tristní zpětné přihrávce. Peter Vindahl Jensen však včasně vyběhl a vyrovnání nepřipustil. Radost do rudých ochozů znovu vnesl v 67. minutě Martin Vitík, který se po zmatku ve vápně dostal ke zlaté příležitosti, kterou nepohrdl.

Gólovou přehlídku sparťanských stoperů mohl hattrickem završit Krejčí, tentokrát ale důraznou hlavičku neumístil dost daleko od brankáře. Zato Jaroslav Zelený mířil v 81. minutě po zpětné přihrávce vápnem kličkujícího Veljka Birmančeviče dobře, Vaná Alves však již další gól inkasovat odmítal. Závěrečné drama přinesla přízemní rána Shavyho Babicky zpoza vápna, Letenští si ale výsledek pohlídali.

