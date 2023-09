Livesport Daily #89: Jaké bude 308. derby mezi Spartou a Slavií, odpovídá Erich Brabec

Zraky fotbalových fanoušků z celého Česka míří v kalendáři k neděli a datu 24. září, kdy je na programu první pražské derby letošního ligového ročníku, které má ve fotbalových dějinách pořadové číslo 308. Sparta a Slavia vedou po osmi kolech tabulku Fortuna ligy, jako jediné dva týmy ještě neprohrály a schyluje se k další bitvě, která se rozhodně nevede jen na hřišti a která přesahuje svět sportu. V dnešním díle Livesport Daily jsme probrali aktuální dění v táborech dvou odvěkých rivalů s Erichem Brabcem (46), bývalým hráčem, který oblékl kapitánskou pásku jak ve Slavii, tak ve Spartě.

Penalta Ladislava Krejčího v nastaveném čase posledního ligového derby na Letné přihrála Spartě první titul po devíti letech. Sešívaní jsou po třech ligových triumfech v řadě už dva roky bez celkového prvenství a v nedělním derby tak budou chtít svému odvěkému rivalovi v tabulce odskočit.

"Je to klišé, ale tohle derby prostě nemá favorita. Oba týmy mají výtečnou formu, hrají výborný fotbal a půjde o vrchol celé podzimní části. Já osobně se domnívám, že si to oba týmy rozdají o titul až do konce celé sezony, a věřím, že to bude v neděli oslava fotbalu," říká bývalý hráč Sparty i Slavie Erich Brabec.

Livesport Daily #89: Jaké bude 308. derby mezi Spartou a Slavií? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

- o útočnících obou týmů

- o taktických manévrech v derby

- o dopadu čtvrtečních zápasů v pohárové Evropě na derby

- o postu technického ředitele na FAČR

