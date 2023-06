Evropská liga: Sevilla porazila AS Řím na penalty, Mourinho další trofej nezíská

Mourinho další trofej nezískal, finále Evropské ligy zvládla lépe Sevilla

Tomáš Buda

Sevilla ovládla letošní ročník Evropské ligy, když v Budapešti před zaplněnou Puskás Arenou zdolala AS Řím 2:1 po penaltách. Italský celek se prezentoval podobným výkonem jako před rokem ve finále Konferenční ligy, v němž byl nakonec úspěšný. Stejně jako loni se navíc dostal po půlhodině hry do vedení, tentokrát zásluhou Paula Dybaly (29). Rojiblancos ovšem nepříznivý vývoj střetnutí zvrátili a díky rozhodujícímu zásahu Gonzala Montiela (26) v závěrečném rozstřelu mohli po dvou letech opět slavit zisk oblíbené trofeje.

Ačkoliv AS dostalo pod portugalským koučem nálepku defenzivního mužstva, mohlo jít do vedení jako první. Přihrávku z pravé strany šestnáctky si našel nikým nehlídaný Leonardo Spinazzola, který však jen vyprášil rukavice Bona. Tím výčet zajímavých akcí na dlouhou dobu skončil. Až ve 35. minutě o sobě dali znovu vědět Římané. Dybala si převzal balon těsně za vápnem a levačkou umístil míč přízemní ranou za záda marockého gólmana. Sevilla poprvé zahrozila v závěru sedmiminutového nastavení zásluhou Ivana Rakitiče, jenž nasměroval svůj dalekonosný projektil do tyče.

Příležitost chorvatského záložníka jako by byla předzvěstí událostí po změně stran. Rojiblancos působili mnohem živějším dojmem a po zásluze se dočkali vyrovnání, když si centrovaný míč Jesúse Navase nešťastně srazil stehnem do brány Gianluca Mancini. Další rána pro Vlky mohla přijít po zákroku Rogera Ibaňeze, rozhodčí Anthony Taylor nicméně nařízenou penaltu po zhlédnutí videa odvolal. Emocemi prošpikovaný duel mohl následně rozhodnout střídající Andrea Belotti, jenže Bono jeho pokus vytáhl konečky prstů.

Zápas tedy dospěl do očekávaného prodloužení, v němž vládla především snaha obou celků neudělat chybu. Rozkouskovaná hra tak nejenže nenabídla žádný gól, ale ani žádnou vyloženou příležitost. O vítězi tím pádem musely rozhodnout penalty. V nich nakonec ve čtvrté sérii rozhodl o triumfu svého týmu Montiel, který neobvykle proměnil až opakovaný pokus.

Statistiky hráčů. Livesport

Sevilla se tak Mourinhovy finálové bilance nezalekla a po dvouleté odmlce opět vyhrála Evropskou ligu. Pro římské AS to mimo jiné znamená, že se s definitivní platností nepředstaví v příštím ročníku Ligy mistrů.