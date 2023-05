Získá AS Řím neobvyklý double? Mourinho chce Seville v EL překazit už sedmé oslavy

ČTK

Fotbalisté AS Řím a Sevilly se ve středu v Budapešti utkají o trofej pro vítěze Evropské ligy. Římané mohou zkompletovat neobvyklý double a navázat na loňský triumf v premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy. Španělský celek bude chtít potvrdit pozici nejúspěšnějšího mužstva v historii soutěže. Finálový duel začne v Puskás Aréně ve 21:00 a odřídí ho angličtí rozhodčí v čele s hlavním Anthonym Taylorem.

AS Řím stačil v semifinálovém dvojzápase proti Leverkusenu jediný gól a i ve druhé sezoně pod vedením Josého Mourinha prošel do velkého finále. Slavného Portugalce čeká šestý souboj o trofej v jednom ze tří evropských pohárů, ve finálovém duelu zatím neprohrál. S Portem ovládl tehdejší Pohár UEFA i Ligu mistrů, v milionářské soutěži uspěl i s Interem Milán. S Manchesterem United ovládl Evropskou ligu a loni triumfoval se současným klubem v Evropské konferenční lize.

"O motivaci nouzi nemám, naopak roste každým dnem. S přibývajícími zkušenostmi se ze mě stává lepší trenér i člověk. To je výhoda trenérů, na rozdíl od hráčů je nelimituje věk. Chci další trofej," uvedl šedesátiletý trenér, jenž získal první evropskou trofej s Portem před 20 lety.

Mourinho nechal v sobotním ligovém duelu s Fiorentinou (1:2) odpočívat některé hráče a v Budapešti by měl mít k dispozici většinu opor. A to včetně ofenzivního tahouna Paula Dybaly, kterého v posledních týdnech trápily zdravotní problémy. Argentinský mistr světa už se zapojil do tréninku a neměl by chybět.

Sevilla chce vylepšit rekord

Finálovými specialisty jsou i fotbalisté Sevilly. Andaluský celek je stejně jako Mourinho v závěrečných duelech stoprocentní a pátým triumfem v soutěži může ještě vylepšit vlastní rekord. Dvakrát navíc ovládl i Pohár UEFA, předchůdce Evropské ligy.

"Je to poslední zápas, vrchol sezony. Věřím, že sebereme všechny síly a v Budapešti předvedeme nejlepší výkon. Oba týmy mají obrovskou motivaci vyhrát, nejen kvůli trofeji," řekl trenér Sevilly José Luis Mendilibar s narážkou na místenku v Lize mistrů, kterou si vítěz zajistí.

Seville nepomůže obránce Marcos Acuňa, jenž pyká za vyloučení v závěru prodloužení semifinále s Juventusem. S disciplínou mají hráči Sevilly v posledních zápasech problémy, ze čtyř utkání dohrávali v oslabení třikrát. I proto jsou tři soutěžní duely bez výhry, AS Řím dokonce čtyři. "Nemusím vždy souhlasit se sudím, ale je to i naše chyba. Někdy se chováme na hřišti strašně, to se musí změnit," podotkl Mendilibar, jehož tým podlehl v sobotu v lize 1:2 Realu Madrid.

Pro Sevillu i AS Řím je triumf v Evropské lize poslední šancí, jak si zahrát v dalším ročníku Ligy mistrů. "Vlci" jsou v italské lize před posledním kolem šestí bez šance na posun do elitní čtyřky. Sevilla je dokonce až jedenáctá a hrozí jí sezona bez evropských pohárů.

Oba týmy se střetly v soutěžním duelu pouze jednou. V Evropské lize před třemi lety uspěla Sevilla 2:0 v osmifinále, které se tehdy hrálo na jediný zápas. Právě v sezoně 2019/20 triumfovali Španělé v soutěži naposledy.