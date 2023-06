Mourinho po prohraném finále v Evropské lize daroval medaili fanouškovi na tribuně

AFP

Trenér fotbalistů AS Řím José Mourinho (60) byl navzdory porážce ve finále Evropské ligy na své hráče pyšný. "Vlci" podlehli v Budapešti sedminásobným vítězům soutěže z FC Sevilla po výsledku 1:1 a 1:4 na penalty a nenavázali na loňský triumf v Evropské konferenční lize. Sám slavný Portugalec prohrál v šestém finále evropského poháru poprvé, a i proto věnoval stříbrnou medaili mladému fanouškovi na tribuně.

"Jsem už takový, nezajímají mě stříbrné medaile. Nechci je, proto jsem se jí zbavil," řekl Mourinho v rozhovoru pro televizi Movistar. Šedesátiletý trenér musel skousnout první porážku ve velkém evropském finále a nevyužil šanci osamostatnit se šestým triumfem v čele historických tabulek před legendárním Italem Giovannim Trapattonim.

AS vedl od 35. minuty po trefě Paula Dybaly, v 55. minutě si ale dal vlastní gól Gianluca Mancini. Za stavu 1:1 po prodloužení rozhodly penalty, stejně jako v minulých dvou ročnících soutěže. Vítěznou trefu v rozstřelu obstaral ve čtvrté sérii argentinský obránce Gonzalo Montiel, jenž rozhodl i loňské finále mistrovství světa proti Francii. Před ním nedali smolař utkání Mancini a další stoper Roger Ibaňez. Střelci andaluského celku naopak nezaváhali.

"Gratuluji Seville, ale především svým hráčům. Ztratili jsme zápas, ale ne hrdost. Vyhrál jsem pět finálových zápasů, prohrál jediný, ale nikdy jsem nebyl na tým pyšnější než dnes. Kluci tam nechali naprosto všechno," ocenil Mourinho pro Sky Sport Italia. "Tvrdě jsme makali. Samozřejmě jsme trénovali i penalty, ale bohužel jsme dvě neproměnili. Prohráli jsme všichni společně, nejen hráči, kteří je zahrávali," zdůraznil.

Mourinho ocenil také ofenzivní oporu a střelce první branky Dybalu, který se dal včas do pořádku po čtyřzápasové absenci způsobené zraněním. "Když se podíváte na jeho výkon v dnešním utkání, tak vám musí být jasné, že s ním bychom měli v uplynulých týdnech úplně jiné výsledky," podotkl vítěz Ligy mistrů s Portem a Interem Milán.

Liga mistrů? Nejsme připravení

Římanům nevyšel závěr sezony, v posledních deseti soutěžních duelech vyhráli jediný. V lize jim utekl postup do Ligy mistrů, který mohli vybojovat středečním vítězstvím v Evropské lize. Příští sezonu si buď zahrají stejnou soutěž, nebo se po posledním kole Serie A propadnou do Evropské konferenční ligy. Navzdory absenci v milionářské soutěži ale má Mourinho zájem pokračovat v práci ve "věčném městě", kde dokončuje druhou sezonu.

"Paradoxně je to pro nás možná dobře, na Ligu mistrů pořád nejsme připravení," podotkl Mourinho, o němž se delší dobu spekuluje jako o možném novém kouči francouzských šampionů Paris St. Germain. "Pokud by mě někdo oslovil, oznámil bych to nejprve klubu, tak jako v prosinci při nabídce od portugalské reprezentace. Od té doby mě nikdo nekontaktoval. Takže situace zůstává taková, že mám v Římě ještě rok smlouvu," dodal ke své budoucnosti.

Přehled zápasu Sevilla – AS Řím 1:1 (4:1 na penalty)