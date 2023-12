Myslím si, že to bude hezká podívaná, prohlásil před klíčovým zápasem s Arisem Panák

Podle stopera Filipa Panáka (28) fotbalisty Sparty dlouhodobě neúspěšná venkovní bilance v evropských pohárech neděsí. V rozhovoru s novináři před odletem na Kypr uvedl, že obhájci českého titulu jedou na hřiště Arisu Limassol s cílem zvítězit a postoupit do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy.

Letenští od triumfu 4:1 na stadionu Celtiku Glasgow (rovněž v EL) v listopadu 2020 nevyhráli venku v pohárech 12 utkání po sobě a deset z nich prohráli. "Ani jsem o tom nevěděl. Nijak nás to neděsí. Věříme v to, jak hrajeme a co umíme. Víme, že doma jsme silnější, protože máme za sebou fanoušky," řekl Panák před čtvrtečním utkáním závěrečného 6. kola skupiny C Evropské ligy.

"Limassol je těžký soupeř, obzvlášť doma, mají obrovskou kvalitu. Věříme, že tam dokážeme uspět a vyhrát. Jede nás podpořit hodně sparťanů. Věříme, že budeme mít domácí atmosféru," prohlásil zkušený obránce.

Výhra pošle Spartu do EL

Pražané v případě vítězství na Arisu postoupí do vyřazovací fáze EL. Pokud remizují, nebo prohrají o gól, přejdou do nižší Evropské konferenční ligy. V případě porážky o dva a více gólů obsadí v "céčku" poslední čtvrté místo a jejich účinkování v pohárech pro tuto sezonu skončí. Dalšími soupeři ve skupině jsou Betis Sevilla a Glasgow Rangers.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho se udrželi ve hře o postup do další části EL díky domácímu vítězství 1:0 nad Betisem a zároveň remíze Arisu 1:1 na stadionu Rangers. "V první řadě se díváme na sebe. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas s Betisem, ve kterém jsme si věřili, že ho dokážeme zvládnout. Další věci jsme nemohli ovlivnit, nakonec se k nám přiklonilo štěstí (remízou Arisu na Rangers). Můžeme jet na Kypr s tím, že když vyhrajeme, v Evropské lize postoupíme," konstatoval Panák.

Statistiky z úvodního zápasu na Letné. Livesport

Aris hraje o třetí místo, lépe už skončit nemůže. "Myslím si, že ze začátku to bude taktické, budeme se oťukávat. Věřím, že oba týmy chtějí hrát ofenzivně. Myslím si, že to bude hezká podívaná. Jedeme tam vyhrát a nemusíme se dívat doleva doprava. Chceme tam uspět. Jedeme vyhrát, za jiným cílem tam nejedeme," uvedl.

Na Kypru momentálně panují teploty kolem 20 stupňů. Po duelu s Arisem Sparta v neděli v lize přivítá Teplice, čímž zakončí podzimní část. "Bylo by příjemné, kdybychom se nemuseli vracet. Tím, že se musíme vrátit a za tři dny zase v zimě hrát s Teplicemi, to bude teplotní skok. Na Kypru to bude určitě příjemnější," podotkl Panák.