Kritika bývalého sparťana v Anglii? Dúbravky se zastala legenda Newcastlu

Porážka 0:3 na půdě Evertonu v Premier League favorizovaný Newcastle hodně bolela, po závěrečném hvizdu dokonce došlo na strkanici mezi hráči, do níž se zapojilo třináct z nich. Experti pak řešili, zda mohl některou z gólových situací vyřešit lépe bývalý brankář Sparty Martin Dúbravka (34). Na obranu zkušeného slovenského gólmana se postavila legenda Newcastlu Shay Given.

Když se po skončení duelu v Goodison Parku objevily hlasy, že snad mohl Dúbravka některému z gólů Toffees zabránit, měl Given jasno a obhajoval brankářskou dvojku Newcastlu. Inkasované branky vynikly snad jen kvůli tomu, že se Everton gólově prosadil třikrát až v závěru.

Given se Dúbravky zastal, když tvrdí, že hosté nabídli soupeři góly chybami v defenzivě. Navíc pro slovenského brankáře šlo o premiérové vystoupení v Premier League v této sezoně od začátku zápasu, když musel mezi tyče kvůli zranění gólmanské jedničky. Nick Pope je ze hry kvůli vykloubenému ramenu na čtyři měsíce a trenér Howe vidí jako jasnou náhradu právě slovenského brankáře.

"Možná to mohl brankář zvládnout v některých momentech lépe. Nemyslím si, že u prvního gólu to byla zrovna vymetená šibenice, možná ale fakt měla ta rána sílu," rýpl si po utkání bývalý hráč Evertonu Leon Osman do brankáře poražených. Zdálo se mu, že trefě McNeila ze 79. minuty třeba mohl zabránit.

Odpovědi se dočkal okamžitě. Bývalá hvězda Newcastlu United oponovala. "Tady neměl Martin nárok zasáhnout. Možná to tak mohlo vypadat, ale měl to složité, do té rány dával nohu i obránce, aby střelu zblokoval," myslí si Given. "Tohle nemůžete Dúbravkovi vyčítat," dodal.

Druhý z expertů se nejprve začal ve studiu smát, když utrousil, že mu bylo jasné, že se bývalý brankář svého kolegy zastane. "Jen jsem se zeptal, jestli mohl gólman něco udělat lépe. Ale zjevně ne," dodává Osman.

Statistiky ze zápasu s Evertonem. Opta by Stats Perform

Newcastle byl tento týden spojován s možným angažování Aarona Ramsdalea z Arsenalu. Mluvilo se i o tom, že by mohl sáhnout po Davidu de Geovi, někdejšímu brankáři Manchesteru United. Howe ale po utkání zopakoval, že má Newcastle v kádru kvalitních gólmanů dost a posilovat nehodlá.