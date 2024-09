Gól není zločin: Sparta doma ztratila hlad. Plzeň teď válčí s Baníkem a česká liga mezi elitou

Chance Liga se o víkendu zalila do rudé barvy. A to kvůli neukázněnosti fotbalistů a nekompromisního jednání rozhodčích. Devět červených karet pro hráče a jedna navrch pro trenéra. Taková je bilance 9. kola. Úřadujícím mistrům ze Sparty ani krátká přesilovka nestačila na bod doma s Olomoucí. Rudí se zmohli v nastaveném čase jen na snížení na konečných 2:3 a Letná přišla o dlouhou sérii bez porážky.

Lars Friis už není neporažený. Sparta doma inkasovala tři branky. Je to problém, nebo jednorázová záležitost? To bude jasné už v následujících hodinách a dnech, ale rozhodně bych příčiny nehledal pouze v pátečním výbuchu s Olomoucí. Trvalo 16 soutěžních zápasů, než někdo dokázal plavovlasého Dána přemoct. Je na místě smeknout před Tomášem Janotkou, který nachystal Hanáky perfektně. Co nestačilo na Slavii či Plzeň, vyšlo na třetí pokus.

Byť si Sigma zaslouží uznání, jak zápas bez vykartovaného Jana Klimenta zvládla, stojím si za názorem, že v pátek to bylo celé pouze o myšlenkových pochodech sparťanů. Stačí si pustit první poločas. Alespoň úvodních 20 minut. Sparta působila dojmem, že dá Olomouci trojku a začne se chystat na Stuttgart. To není disrespekt vůči Hanákům, nýbrž skutečně tak vývoj zápasu působil.

Jenže přesně takhle by to provedla Sparta v minulé sezoně. Nyní v tomto režimu sparťané nejsou. Friisovi svěřenci vykazují už několik týdnů na domácí scéně nízkou dávku odhodlání a touhu za každou cenu dorazit soupeře. Schválně, vzpomenete si na poslední zápas, který by pro sparťany v Chance Lize byl bezproblémový? Kdy by se soupeř vůbec nedostal do hry? Je jich málo.

Ano, páteční porážka byla překvapením. Žádný ze sparťanů s ní nepočítal. Ať už z řad hráčů či fanoušků, kteří i v deštivém počasí zaplnili Letnou. Jenže zůstalo jen u očekávání. Olomouc byla soupeřem, který využil zdrženlivosti domácích a hrubých chyb sparťanské defenzivy. Letná na ligové scéně padla v zápase, kdy o něco skutečně jde, po dvou letech – loňská výhra Plzně po mistrovských oslavách je v této statistice irelevantní.

Statistiky utkání Sparta – Olomouc Opta by Stats Perform

Kde tedy hledat základy páteční porážky? Hlouběji. Vždyť Sparta nechala soupeře při životě i v zápasech v Českých Budějovicích, v Hradci Králové či předtím doma proti Slovácku. Obrovským kontrastem těmto duelům byly evropské bitvy s Malmö a Salcburkem, kde jsme viděli zcela jiný mindset. Na poháry se Haraslín a spol. vybičovali ke koncentrovaným výkonům a hlad po úspěchu byl na ideální úrovni.

Jenže právě ve světle nablýskané Champions League se už tolik nemluvilo o dění na domácí scéně. A aby si sparťané znělku Ligy mistrů poslechli i příští rok, stále platí, že pro to musí ovládnout Chance Ligu. Karty jsou rozdané jasně – jsi vítěz, jdeš do přímo do ligové fáze. Žádná těžká šichta v předkolech.

Sparta však v lize působí dojmem, že sundavá nohu z plynu, ulevuje si, zatímco konkurenční Slavia by nejradši přidala další rychlostní stupeň. Prohra s Olomoucí může mít na sparťany dva vlivy. Buďto potvrdí, že šlo o jednorázové nedorozumění a zareagují v derby, nebo padnou pod deku jako v březnu při seancích se Slavií, Plzní a Liverpoolem. Nyní samozřejmě člověka svádí myslet si, že nastane scénář číslo dvě. Už jen proto, že v úterý čeká Spartu těžký evropský večer ve Stuttgartu a v neděli derby v Edenu.

Na stadionu, kde slávisté znovu vybudovali nedobytnou tvrz. Ligové skóre 13:1 a přesvědčivé triumfy nad Unionem, Nice či Plzní. Nedělní demolice Klokanů v Ďolíčku se dá označit už jen jako demonstrace síly. Jestliže se minulý týden vyroku Jana Bořila o návratu "totální Slavie a nikdo na nás takhle nemá" leckdo smál, po víkendu jej především na Letné musejí brát vážně. Ale jak se říká – velké týmy nedefinuje, zda jednou za čas prohrají zápas, ale jak umí na takový výpadek zareagovat.

Do zpěvu není ani na západě Čech, kde řeší podobné strasti. Viktoria v minulém týdnu senzačně zachránila remízu ve Frankfurtu, ovšem ztrácí půdu pod nohama na domácí scéně. Po reprezentační přestávce vyhrála jeden zápas ze čtyř. Odvezla si příděl ze Slavie a krizi protáhla i do domácího duelu s Mladou Boleslaví.

"Ukazuje se, jak nám v některých aspektech chybí Tomáš Chorý," povzdychl si trenér Miroslav Koubek v televizi po utkání. Náhradu měl najít v Danielu Vašulínovi, jenže do velikosti reprezentačního forvarda letní akvizice z Hradce Králové zatím nedorostla. Daleko lépe vypadá nečekaná posila Prince Adu, jehož si v Plzni všimli při předkole Evropské ligy s Kryvbasem a za dva týdny už seděl ve Štruncových sadech v domácí kabině.

Jenže ghanský útočník je dokonalým štemplem šablony, podle které se do Plzně hledají posily. Těm letním bylo v průměru 22,2 let, a to v nich nejsou zahrnuti Jiří Panoš (16) a Alexandr Sojka (21) z vlastní líhně... Viktoria se vydala cestou hráčů s velkou perspektivou, kteří ale zatím nejsou na takové úrovni, aby vytáhli klub zpátky do boje o ligový titul.

Plzeň se naopak musí ohlížet za sebe. Číhá tam na ni Baník, jenž je po devíti kolech jen o jeden bod zpět a na rozdíl od Západočechů soustředí síly pouze na českou ligu. Vzájemný duel ve Vítkovicích je v plánu už 19. října. Bude družina Miroslava Koubka stále obývat třetí příčku? Teď bych si na to rozhodně nevsadil.

Počet červených karet v 10 ligách v této sezoně Livesport

A pak je tu jeden nešvar. Nejvyšší česká soutěž během víkendu doslova viděla rudě. Chance Liga díky velkému počtu červených karet povyskočila v tabulkách do ne zrovna lichotivých pozic. Ligové kolo přineslo devět vyloučených hráčů a navrch jednoho trenéra.

Jen o jedno vyloučení nebyl vyrovnán historický smutný rekord samostatné české nejvyšší soztěže. Celkově Chance Liga v počtu vyloučení vévodí celé Evropě, od začátku ročníku sudí vyloučili 27 hráčů. Premier League má například doposud jen sedm předčasných odchodů do šaten.

Vedení v pořadí koeficientů evropských pohárů v této sezoně je fajn, nicméně ve všem se český fotbal nemusí snažit západní top soutěže předstihnout...