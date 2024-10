Livesport Daily #371: Vyjednávání se Slavii jsou vždy tvrdá, říká Kolář ze Sport Investu.

Firma Sport Invest patří k největším agenturám zastupujícím sportovce v Česku a klienty má i mezi zahraničními fotbalisty. Předsedou představenstva a jedním ze zakladatelů firmy je Viktor Kolář, který se specializuje na fotbalovou část agentury. Právě on byl u přestupů Petra Čecha, Pavla Kadeřábka nebo třeba třeba Fikaya Tomoriho. Jak tenhle byznys funguje a jak se změnil od devadesátých let? O tom a mnohém dalším vyprávěl Viktor Kolář v nové epizodě Livesport Daily.

Není to tak dávno, kdy Slavia vyhlásila, že s agenturou Sport Invest už nebude spolupracovat. Po pár letech je ale situace jasná. V "áčku" Slavie má tato agentura výrazně víc hráčů než v prvním týmu Sparty a vzájemné vztahy jsou napravené: “Ano, je to tak, dnes mohu říct, že se Slavií nás pojí korektní vztahy. Zároveň ale musím potvrdit, že jednání se Slavií bývají tvrdá, jsou to dobří vyjednavači. Stejně jako my. Naposledy jsme taková náročná jednání absolvovali při prodloužení kontraktu Antonína Kinského. A věřím, že to nakonec dopadlo ke spokojenosti obou stran. Všechno to směřuje k velmi pěknému transferu do jedné z elitních evropských lig,” předpokládá Kolář.

Reagoval i na kauzu nevýhodných smluv, které měl Sport Invest uzavřít s firmou STES, dceřinou institucí FAČR: “Tato kauza s sebou nese negativní konotace, ale je potřeba říct, že my jako hráčská agentura s tím nemáme nic společného. Pro širokou veřejnost je těžké to rozlišovat, ale Sport Invest byl dlouhodobě složen ze tří právně a fakticky oddělených částí. Vedle fotbalu a hokeje existovala samostatná marketingová větev a právě ta smlouvu se STES podepsala. Na jaře byla tato větev ze struktur Sport Investu odejita, dnes nese název The Playbook House. Právě tahle agentura je druhou stranou v té zmiňované smlouvě, nás se to opravdu netýká,” vysvětluje.

Vbranži fotbalových agentů se pohybuje od devadesátých let a je přesvědčený, že dnes tato profese funguje profesionálněji než dřív. “FIFA zpřísnila pravidla pro udělení agentských licencí, to celkově pomohlo, protože renomované společnosti získali větší vliv a sílu a i kluby teď oceňují práci s námi. Zároveň se situace zlepšila i v Česku, už několik let tady existuje skupina agentů, kteří spolu drží, máme vlastní asociaci. Jsme si všichni navzájem konkurenty, ne všichni spolu máme úzké vztahy, ale vzájemně se respektujeme,” popisuje Viktor Kolář.

