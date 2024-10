Byť se v PAOKu ohřál jen půl roku, vytvořil si ke klubu vztah. Tomáš Necid (35) dobře ví, jaké prostředí ve čtvrtek čeká v Evropské lize na Viktorii Plzeň. "Vyběhnou na hřiště velkoklubu, bude to hukot," přibližuje bývalý reprezentační útočník v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Necid v dresu PAOKu, který sídlí v řecké Soluni, zasáhl do 19 utkání, v nichž dal tři branky a na dvě nahrál. Žádnou trofej sice v Řecku nezískal, zážitků má však plno. "Rád na to vzpomínám. Přišel jsem do kvalitního týmu, do velkoklubu. Byl jsem tam sice jen půl roku, takže jsem toho moc nestihl, ale bylo to moc fajn. Nezískali jsme ale titul, což mě mrzí. Je to klub s obrovskou tradicí," zdůrazňuje.

Vedle Olympiakosu nebo Panathinaikosu se úřadujícímu řeckému mistrovi možná nedostává takového kreditu, jaký by si zasloužil, ambice má však minimálně srovnatelné. "Je to tak. Chtějí mít titul každý rok, hrají o něj i letos. Fanoušci i celý klub nejsou nastaveni na nic jiného," dodává.

Preview zápasu PAOK – Viktoria Plzeň. Livesport

Právě fanoušci jsou velkou kapitolou celého klubu. Patří mezi ty nejbouřlivější. Když se něco povede, nezapomínají. A když ne? "Tak je to trochu těžší," usmívá se Necid. "Dokáže tam být dusno. Nejsou zvyklí na prohry a zvykat si na ně nechtějí, zvlášť na začátku sezony. Ale jsou tam ohromně vděční. Berou vás, jsou fakt horkokrevní, je to pro ně náboženství. Svůj klub zbožňují," přibližuje.

Vztah fanoušků se projevuje především neutuchající podporou, s níž se bude muset popasovat i Plzeň. A půjde o trochu jiný druh fandění, než jaký Viktoriáni zažili ve Frankfurtu, kde remizovali 3:3. Neznamená to ale, že by atmosféru, která je čeká, neznali.

"Přirovnal bych to ke Slavii, tam taky dokáží celý zápas stát, řvát a fandit. Když tam přijde plný kotel a začnou fandit… Pokaždé jsem měl husí kůži. Samozřejmě se soupeř může bát. Je to otevřený stadion pro třicet tisíc lidí, je to hukot. Asi záleží hráč od hráče. Buď se mu rozklepou kolena, nebo z toho bude mít zážitek na celý život," líčí.

Poslední zápasy PAOKu. Livesport

Sám ostatně ví, jaké to je. Ještě předtím, než do PAOKu přišel, odehrál na jeho stadionu v dresu CSKA Moskva utkání Evropské ligy. "Vyhráli jsme tam, dal jsem gól," vzpomíná na triumf 1:0. "Bylo plno, atmosféra byla úplně jinde, celý stadion skákal. Musím uznat, že i pro soupeře to byl super zážitek."

Faktem však je, že v poslední době Tumba, jak se stadion nazývá, nemá takové vytížení, jaké by klub čekal. V rámci řecké ligy si v této sezoně cestu do ochozů našlo ve čtyřech odehraných zápasech průměrně necelých 14 tisíc diváků, což je zhruba půlka kapacity. V rámci evropských pohárů byla v létě maximem odveta předkola Ligy mistrů s Malmö, na kterou přišlo 17 678 fanoušků. "Sám jsem zvědavý, kolik lidí přitáhne Plzeň," říká Necid.

Na Viktorii bude na trávníku čekat mix cizinců. PAOK je bohatý klub s kvalitním zázemím, jenž se nezdráhá dobře zaplatit. Těžko by jinak v kádru figurovala jména jako Tiemoué Bakayoko, Dejan Lovren nebo Andrija Živkovič. Hodnota kádru je zhruba 95 milionů eur (asi 2,4 miliardy korun), zatímco Plzeň je na necelých 42 milionech (zhruba miliarda korun).

"Takový tým nejde podcenit. Je to velký klub s velkou tradicí a spoustou zajímavých hráčů. Jsou tam peníze, silný majitel, dobré podmínky," vyjmenovává aktuálně nejlepší střelec druhé ligy. "Jsem zvědavý, jak se s tím Plzeň popasuje. Řecká soutěž je srovnatelná s naší. Hrají tam dost silově a soubojově, stejně jako tady. Šanci Viktoria určitě má, je to otevřený duel. Bude moc důležité, aby nedostala gól jako první, pak se PAOK dostane na koně. Nějaké body by určitě uhrát mohla, byť to bude nesmírně těžké," uzavírá Necid.