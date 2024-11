Další povedený zápas a znovu bez bodu. Slavia po těsné porážce v Bilbau přidala podobnou prohru i na půdě Frankfurtu. Stejně jako proti španělskému soupeři byli i tentokrát svěřenci Jindřicha Trpišovského protivníkovi vyrovnaným soupeřem. Co dalšího čtvrteční duel ukázal?

Kinský čaroval

Nebýt zákroků Antonína Kinského, byl by výsledek ve Frankfurtu výrazně hůře vypadající. Slávistický brankář vytáhl minimálně tři důležité zákroky, kterými znemožnil přidal Eintrachtu další branky. Poprvé tomu tak bylo v sedmé minutě, když vytáhl mimo branku pokus Omara Marmoushe. Podruhé se reprezentační brankář vyšvihl, když ve 34. minutě zlikvidoval v obří šanci únik Ansgara Knauffa. S inkasovaou brankou však Kinský nemohl nic dělat. Jen se usmát, jak sám učinil. Naposledy se Kinský připomněl ve třetí minutě nastavení, když si vychutnal útočníka Huga Ekitikeho.

Marmoush ukázal sebevědomí i dovednosti

Bylo to velké téma už před zápasem. Všichni si byli vědomi, jakou formu má egyptská hvězda. Hráč, o které se údajně zajímají Bayern Mnichov či Liverpool, se nakonec připomněl fantasticky trefeným přímým kopem, jenž nakonec rozhodl o výhře 1:0. Marmoush však ukázal, že hraje ve velké pohodě. Několikrát si dovolil drzejší kličku, proháněl slávistickou obranu a v 68. minutě málem přidal i druhý gól, ale v úniku jej zastavil Igoh Ogbu.

Žolíci spálili tutovky

Téměř hodinu hry byli slávisté ve Frankfurtu bez přímé střely na branku. Nejblíže k zakončení byl Simion Michez, ale jeho pokus byl v prvním poločase zblokován. První pokus, který mířil na brankáře Kevina Trappa, tak přišel až v 68. minutě, kdy hlavička střídajícího Ondřeje Lingra skončila v Trappově náruči. V 82. minutě měl reprezentační záložník daleko větší šanci, ale německý brankář byl znovu skvěle postavený a odmítl vyrovnání. V 89. minutě měl největší tutovku další žolík Matěj Jurásek, ale jeho ránu ze strany skvěle vyrazil Trapp.

Zafeiris jako lovná zveř

Eintracht rozhodně neodflákl domácí úkol a na slávisty se dokázal velmi dobře připravit. Důkazem tomu byl důraz, s jakým hráči Frankfurtu přistupovali k Christosi Zafeirisovi. Domácí jej v průběhu několikrát ostře dohráli. Především střední záložník Mahmoud Dahoud nedal šikovnému slávistovi vydechnout. Cíl byl jasný – znechutit mu zápas a rozhodit ho z jeho role. Mise byla úspěšná, byť některé zákroky nejspíš volaly po žluté kartě, ale anglický sudí měl jiný názor.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Železný muž odpadl

Od 21. září odehrál kromě pohárového duelu v Benátkách takřka vše. David Zima byl klíčovým článkem pro slávistickou defenzivu. A ačkoliv figuroval v klubové grafice v základní sestavě, po rozcvičení ve Frankfurtu bylo jasné, že do zápasu nepůjde a trenér Jindřich Trpišovský musel narychlo udělat změnu v sestavě. V té nakonec nefigurovali tři stopeři, ale na hřiště šel Ondřej Zmrzlý, který zaujal post na pravém kraji obrany. Zimu do hry nepustila nemoc a horečky, které jej v posledních dnech zastihly. Zimova absence byla chvílemi na obraně znát. Nejistě několikrát zahrál především Igoh Ogbu, po jehož špatné rozehrávce se Eintracht dostal do nebezpečné situace.