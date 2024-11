Viktoria Plzeň si ve třetím utkání hlavní fáze Evropské ligy připsala první vítězství, když gólem střídajícího Daniela Vašulína, jenž v 89. minutě tečoval střelu Lukáše Kalvacha, porazila ve Štruncových sadech favorizovaný Real Sociedad 2:1. Působivou evropskou sérii bez porážky v základní hrací době tak svěřenci trenéra MIroslava Koubka protáhli už na 24 zápasů a přiblížili se postupu do play off.

V úvodu zápasu sice byli lepší hráči La Realu, nicméně jako první se radovali z gólu domácí po skvělé kombinaci ze 13. minuty. U zrodu šance stál Cadu, který po skvělé individuální akci předal patičkou míč Pavlovi Šulcovi. Ten vybídl přihrávkou na hranici malého vápna do velké šance Prince Kwabenu Adua, jenž se při zakončení nemýlil. Viktoriáni mohli přidat další gól, nicméně nebezpečný přízemní pokus Lukáše Červa zpoza šestnáctky o pár centimetrů minul branku soupeře.

Hosté však na druhé straně pokračovali ve vyvíjení tlaku a za odměnu se jim podařilo ve 35. minutě, kdy Mikel Qyarzabal našel ve vápně nadýchaným centrem Orriho Oskarssona, který míč hlavou nasměřoval do pravého dolního rohu, srovnat stav utkání.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

I během začátku druhého dějství se museli mít hráči Plzně na pozoru, a to když se Quyarzabal dostal na hranici šestnáctky k balonu a střelou k levé tyči prověřil Martina Jedličku. Do zajímavé šance se dostal poté i Adu, který se neúspěšně pokoušel lobem překonal Alexe Remira. Domácí se nakonec druhého gólu dočkali až v samém závěru utkání, kdy zpoza vápna vystřelil plzeňský kapitán Lukáš Kalvach, jehož střelu tečoval Daniel Vašulín do brány.

Viktoriány v příštím kole ligové fáze EL čeká výjezd do Hamburku, kde svedou souboj s Dynamem Kyjev. Naopak La Real na domácí Reale Areně přivítá ve skvělé formě hrající Ajax.