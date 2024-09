Livesport Daily #353: Ligový titul je letos důležitější než uspět v Evropě, říká Radotínský

Po Spartě začíná pohárová sezona dalším dvěma českým klubům. Slavia a Plzeň vstupují do nového ročníku Evropské ligy, která stejně jako Liga mistrů prošla výraznou proměnou formátu. Slavii čeká na úvod Ludogorec Razgrad a Plzeň jede do Frankfurtu. Jak bude fungovat oslabená obrana sešívaných? Jak obstojí plzeňská Viktorka v konkurenci velkých evropských klubů? A jak důležité budou jejich výkony pro klubový koeficient? To všechno jsme probrali s fotbalovým komentátorem stanice O2 TV Sport Tomášem Radotínským.

Sparta minulý týden potěšila všechny fanoušky domácí výhrou 3:0 proti Salcburku v rámci úvodního utkání Ligy mistrů, o totéž se budou snažit Slavia s Plzní. Oba celky začínají venku, Slavii čeká duel v Bulharsku proti Razgradu, Viktorii zase náročný duel ve Frankfurtu. Budou se snažit navázat na svá úspěšná evropská tažení z posledních let a samozřejmě i nadále usilovat o první příčku v domácí soutěži.

"Myslím si, že u všech tří největších českých klubů je letos imperativ jasný – musíme vyhrát titul, protože titul znamená přímý postup do Ligy mistrů. Prostě se vyhnete předkolům a jdete rovnou. To je podle mě letos důležitější než uspět třeba v Evropské lize. Jasně, je to prestižní, vyděláte si tam spoustu peněz, zviditelníte hráče a můžete je pak prodat, ale podle mě by měl být pro tyhle kluby titul daleko důležitější," říká dlouholetý fotbalový komentátor Tomáš Radotínský.

Livesport Daily #354: Ligový titul je letos důležitější než uspět v Evropě, říká komentátor Tomáš Radotínský Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Šance obou týmů v Evropské lize.

Úvodní soupeře Slavie a Plzně.

Význam národního koeficientu.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.