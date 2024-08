Postřehy z utkání Plzeň – Kryvbas: Urputný soupeř zlobil, Vašulín se stává gólovou jistotou

Plzeň splnila úkol, postoupila do play off Evropské ligy a má jistotu, že nebude v pohárech na podzim chybět. Kdo čekal, že si Viktoria na ukrajinském soupeři doma smlsne a vyšperkuje výhru 2:1 z úvodního zápasu 3. předkola, byl na omylu. Slavila se těsná výhra 1:0. Kryvbas v Plzni zlobil, ale defenziva Viktorie ukázala, že gól do její sítě jen tak někdo nedá. A tak Plzeň v předkolech evropských pohárů neprohrála už čtrnáctkrát v řadě a může se těšit na měření sil se skotskými Hearts.

Jistota jménem Tvrdoň

Jestli měl někdo obavu, jak si v Plzni poradí s odchodem Jindřicha Staňka, dávno si oddechl, jelikož si jeho náhradník Martin Jedlička vedl mezi tyčemi bravurně. V posledních týdnech řešil západočeský klub pozici brankáře znovu. Jedličku totiž nepustily do hry zdravotní lapálie, což udělalo šéfům Viktorie i fanouškům na čele pořádné vrásky. Znovu to ale dobře dopadlo. V rukavicích naskočil do hry Marián Tvrdoň, jenž dosud poctivě plnil roli náhradníka, a vedl si náramně. Až bude definitivně fit právě Jedlička, může mít trenérský tým Viktorie zamotanou hlavu, koho vlastně poslat do hry. I proti Kryvbasu byl totiž Tvrdoň a díky jeho spolehlivému výkonu může Plzeň slavit postup.

Kryvbas větral defenzivu

Kdo čekal, že bude ukrajinský soupeř ve Štruncových sadech za otloukánka, minimálně v prvním poločase zíral dění na trávníku s otevřenou pusou. Kryvbas využíval každé možnosti k zaútočení a tolik opěvovaný reprezentační stoper Robin Hranáč, který je v hledáčku klubů z Itálie a Francie, měl pořádnou práci s tím, aby uhlídal rychlonohého ghanského Prince Kwabenu Adua. Ten se dokázal prodrat i do zakončení, ale naštěstí pro Viktorii neměl přesnou mušku, nebo jistě zasáhl gólman Tvrdoň.

Statistiky utkání. Livesport

Chorý nechybí, pálí Vašulín

Útočníkem číslo jedna byl v posledních sezonách útočník Tomáš Chorý, kterému náramně svědčila spolupráce s Pavlem Šulcem. Jenže Chorý se před sezonou stěhoval do vršovického Edenu, a tak se musela hledat ve Štruncových sadech náhrada. Plzeň sáhla po hradeckém Danielu Vašulínovi. A ten zvládl přechod na vyšší level na jedničku. Už před utkáním s Kryvbasem říkal trenér Miroslav Koubek, že je Vašulín každým zápasem lepší a lepší. Jak vypadala realita? Vašulín vstřelil postupový gól po parádní přihrávce Šulce. Navíc se trefil ve třetím utkání v řadě, což je velmi slušná vizitka.

Viktoriáni slaví gól Daniela Vašulína. Profimedia

Skvostná pohárová bilance

Viktoria sice nepředvedla výkon na podtrženou jedničku, ale s urputným soupeřem se prala, co jí síly stačily. A odměna se dostavila. Trenérem Koubkem skvěle připravený tým doma vyhrál nad ukrajinským sokem 1:0, což znamená úctyhodnou 14 zápasů trvající sérii bez porážky v předkolech evropských pohárů. Hned 12 jich pak Západočeši dokázali vyhrát. A všichni v Plzni už se těší, že se šňůra neporazitelnosti bude prodlulžovat.