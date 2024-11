Potrestaný Koubek bude na tribuně trpět. Kdo nahradí Dweha? Jsou dvě varianty, mlží kouč

Kouč Miroslav Koubek (73) připustil, že bude ve čtvrtečním utkání Evropské ligy proti Realu Sociedad na tribuně prožívat muka. Hlavní trenér plzeňské Viktorie bude scházet na lavičce kvůli trestu za vyloučení v minulém duelu v Soluni. Podle zkušeného kouče čeká Viktorii spolu s Frankfurtem zatím nejtěžší soupeř v pohárové sezoně, který je po technické stránce lepší než česká mužstva. Koubek však věří, že jeho svěřenci uspějí jinými zbraněmi a po úvodních třech remízách zabojují o první vítězství do tabulky, uvedl na tiskové konferenci.

Koubek si v závěru utkání v Soluni, kde Západočeši v oslabení ztratili dvoubrankový náskok a remizovali 2:2, vysloužil od rozhodčího dvě žluté karty. Od UEFA dostal klasický jednozápasový trest a bude jen v hledišti. "Budu se trápit, budou to na té tribuně muka. Stalo se," řekl Koubek.

"Komunikace při zápase je zakázaná, takže nebude žádná. Nikdo mi samozřejmě nezakázal přípravu, mužstvo normálně připravuji. Dokonce jsem tady na tiskové konferenci, UEFA povoluje i vyjádření po zápase. Jen je tam ta stopka do koučovací zóny. Mužstvo bude připravené. Věřím, že kluci to tam zvládnou, jsou to zkušení trenéři. Zase bych v tom nějakou velkou komplikaci nehledal. Jako jsou nahraditelní hráči, tak i kouč je nahraditelný," doplnil.

Preview zápasu Viktoria Plzeň – Real Sociedad. Livesport

Jeho svěřence čeká favorizovaný soupeř, který loni nečekaně vyhrál skupinu Ligy mistrů. "Je to španělský fotbal. Všechna mužstva hrají skvěle na míči, mají silný presink, velkou intenzitu hry, pohyblivost, obratnost s míčem. Po technické stránce jsou obecně lepší než český fotbal. Když chcete s takovými soupeři držet krok a eliminovat je, musíte mít zase jiné zbraně. Musíte být dobře organizovaní, dostatečně účinní, agresivní, běhaví a nebezpeční dopředu," uvedl Koubek.

"Nedokážu posoudit, zda to bude zatím nejsilnější soupeř. Asi bychom mohli srovnat mužstva z elitních lig, tedy dát je na stejnou úroveň s Frankfurtem. Obě jsou to naprosto špičková mužstva, ale každé má jiný styl. Frankfurt takový německý projev, tady je to fakt hodně technické a kvalitní na míči. Obě tato mužstva jsou asi lepší než PAOK a Ludogorec Razgrad," doplnil Koubek.

Jeho tým má po třech kolech tři body za remízy ve Frankfurtu, s Ludogorcem a v Soluni. "Víme, že když budeme brát remízy, nepostoupíme. Máme ještě pět zápasů a ať přijede mužstvo z jakékoliv ligy, musíme se pokaždé pokusit o tři body. Máme ještě tři z těch nejelitnějších lig, dva španělské kluby a Manchester United a pak Dynamo Kyjev a Anderlecht Brusel. Máme pět pokusů a myslím, že potřebujeme dvě vítězství. Jinak nepostoupíme, po bodu to nepřibývá. I když si každého v této obrovské konkurenci strašně vážíme," řekl Koubek.

Kvůli vyloučení v Soluni bude Viktoria postrádat stopera Sampsona Dweha. "Když vypadne stabilní hráč ze zadní linie, nějaký problém to je vždy. Ale když nám vypadl těsně před odvetou s Hearts Robin Hranáč, tak jsme si poradili a zase si musíme poradit. Sampson je v defenzivní činnosti výborný, pravděpodobně nejlepší z našich obránce. Když odešel na PAOK, ztratili jsme tam vzduch. Kdyby byl vyloučený kdokoliv jiný, tak jsme vyhráli," mínil Koubek.

Postavení obou soupeřů v tabulce. Livesport

"Ale to je fotbal. Je to standardní věc, že kvůli zranění nebo disciplinárním trestům hráči vypadávají. Jméno toho, kdo ho nahradí, neřeknu. Varianty mohou být dvě," prohlásil Koubek.

Zřejmě hlavní hvězdou San Sebastianu je útočník a kapitán Mikel Oyarzabal, který vítězným gólem rozhodl ve prospěch Španělska finále Eura proti Anglii. "Známe každého hráče, i toho třicátého. Jsou tam vynikající hráči, kteří mají něco za sebou. Oyarzabal je takový nejznámější. Pak japonský reprezentant Kubo, vynikající driblér. Španělský reprezentant Zubimendi, který hraje štítového záložníka. Je to špičkové mužstvo na všech postech," řekl Koubek.

"Myslím, že budou trochu rotovat. Teď měli Sevillu, kde zabrali, takže asi nabírají dech. Teď mají nás a o víkendu Barcelonu. Ale je jedno, kdo nastoupí, protože v každé sestavě hrají stejně. Mají svůj vyhraněný styl a jen do toho zasazují figurky na šachovnici. V každé sestavě skvělý soupeř a pro nás ohromná výzva, na kterou se těšíme," dodal.