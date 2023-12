Schick je zpět a návrat osladil gólem. Na trefu čekal 284 dnů, slavil s ním i doktor

Patrik Schick (27) znovu oblékl dres, naskočil na hřiště a rovnou se uvedl gólem. Český fotbalový útočník se zapsal do střelecké listiny v duelu Evropské ligy proti švédskému Häckenu. Z jeho úspěšného návratu neměl radost jen trenér Xabi Alonso (42), ale i zdravotnický personál Bayeru Leverkusen. A naději cítí i český národní tým.

Rok 2023 skoro celý promarodil, naskočil jen do osmi zápasů jako střídající hráč. Leverkusen si už tak nějak zvykl hrát bez něj. A to i přesto, že dvě sezony nazpět byl bezkonkurenčně nejlepším střelcem týmu a v počtu bundesligových branek předstihl i Erlinga Haalanda z Borussie Dortmund. Jediným, kdo tehdy pálil lépe než český kanonýr, byl Robert Lewandowski.

Nejlepší střelci Bundesligy 2021/22 Livesport / Profimedia

Trenér Xabi Alonso ustálil ofenzivní sestavu svého týmu na trojici Jonas Hofmann – Florian Wirtz – Victor Boniface a Bayeru tato souhra svědčí. Má druhý nejlepší útok Bundesligy, s dvoubodovým náskokem vede tabulku před Bayernem, na jehož půdě také ztratil jediné dva podzimní body, a vítěznou šňůru si drží i v Evropské lize. Aktuálně táhne sérii 14 výher.

I proto mohl dostat český fotbalista dost času na pořádnou rekonvalescenci. Byť to vypadalo, že by se do hry mohl vrátit už minulý týden, trenér naznačil, že není kam spěchat. "Patrik je zpět v tréninku, vede se mu dobře, ale chceme mu dát dostatek prostoru, aby dělal správné kroky. Je fit, ale hrát ještě nebude. Potřebujeme, aby se vrátil co nejlepší a chceme mu na to dát čas. Bude ale v sestavě proti Häckenu," vyprávěl Xabi Alonso před posledním bundesligovým kláním v Brémách.

Návrat v mrazu a rukavicích

Slovo dodržel. Na stadion Ullevi, kde hraje své zápasy Evropské ligy švédský BK Häcken, dorazil Schick připraven zasáhnout do hry. V Göteborgu sice padly teploty pod nulu, český fotbalista si ale navlékl rukavice, pod bílý dres natáhl triko s dlouhým rukávem a tak, jak bývalo zvykem, opět dokázal být nebezpečný. Na hřiště přišel v 62. minutě místo nigérijského křídelníka Nathana Telly a už o 10 minut později slavil gólovou trefu. Na hřišti s ním v ten moment byli i krajané Matěj Kovář a Adam Hložek.

Branka Häckenu znovu potvrdila jeho mimořádné střelecké schopnosti. Nebyla to trefa náhodná, naopak v krátkém momentu se Schick dostal do dvou velkých šancí a i když mu první trefu nechtěně zablokoval spoluhráč Noah Mbamba, při druhé ukázal smysl pro výběr místa i chladnokrevnost při zakončení. Ač v roce 2023 nastřádal jen 197 minut na hřišti, tedy v součtu o trochu více než dva zápasy, v kolonce gólů u něj svítí dvojka.

"Patrikův gól byl hezký moment pro všechny. A samozřejmě pro něj samotného především, má za sebou zranění, které si vyžádalo měsíce pauzy. Potřebujeme ho, potřebujeme jeho kvalitu a osobnost. Je to pro nás velmi důležitý hráč," těšila trefa českého útočníka trenéra Alonsa.

Přes devět měsíců čekání

Naposledy slavil Schick gól 19. února, to se trefil do sítě Mohuče. Na branku tak čekal 284 dnů. "Nebylo snadné se vrátit, chtěl jsem ten gól oslavit se všemi hráči i realizačním týmem. Byly tam ohromné emoce a já jsem vážně šťastný," vykládal po utkání.

U střídačky mu gratuloval nejen trenér a spoluhráči, ale i lékař Karl Heinrich Dittmar, který ho na návrat dlouhé měsíce připravoval. Však i jemu se ulevilo. Když český kanonýr v průběhu října doléčil operované tříslo a mihl se ve dvou zápasech, přišlo nové zranění lýtka a téměř měsíční pauza.

Další porci minut zřejmě dostane Schick v průběhu prosince. Leverkusen má do konce podzimní části sezony dost nabitý program. Čekají ho čtyři bundesligová utkání s Dortmundem, ve Stuttgartu, s Frankfurtem a Bochumí, ale také osmifinálový pohárový duel s Paderbornem a poslední zápas skupiny Evropské ligy s norským Molde.

A v roce 2024 se snad Schick připojí také k českému národnímu týmu. Kanonýr jeho kvalit by se reprezentaci na mistrovství Evropy rozhodně hodil.

Přehled zápasu Häcken – Leverkusen 0:2