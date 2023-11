České góly v EL. Schick skóroval poprvé od února, Souček znovu rozhodl v závěru

Fotbalisté West Hamu zvítězili v 5. kole skupiny A Evropské ligy na hřišti TSC 1:0, a udrželi se tak na děleném prvním místě v tabulce. Dlouho to sice vypadalo, že si Kladiváři připíšou nečekanou ztrátu, v závěru ale opět udeřil hrdina posledních týdnů Tomáš Souček (28) a zařídil favoritovi z Anglie další vítězství. Po měsíční odmlce se na hřišti v dresu Leverkusenu objevil kanonýr Patrik Schick (27). Na první gól od třetího února mu pak stačilo pouhých 10 minut. Svou trefou pečetil výhru 2:0 nad Häckenem.

Brightonu výhrou stvrdil postup do jarní části soutěže. Řekové i přes roli outsidera dokázali Racky přehrávat, nicméně svou aktivitu nepřetavili v branku. To se na druhé straně povedlo Joau Pedrovi, jenž zkušeně proměnil pokutový kop v 55. minutě a osamostatnil se na vedoucí pozici v tabulce nejlepších střelců. Jakékoliv naděje domácích na obrat ve skóre o chvíli později zhatil Mijat Gačinovič, jenž po druhé žluté kartě putoval předčasně do sprch.

Výkonnostní rozdíl mezi oběma soupeři nebyl zpočátku ve skromné TSC Areně vůbec znát. Favorit z Londýna sice držel balon na svých kopačkách častěji, avšak precizní defenziva a obětavost domácích ho do nebezpečných zakončení nepouštěla.

Ofenzivní nadstavbu ke skvělému obrannému výkonu domácích mohl po hodině hry přidat Uroš Milovanovič, jenže z hranice šestnáctky nedal své střele potřebnou razanci a Lukasze Fabiaňského nepřekonal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Jenže jak už je v poslední době zvykem, poslední slovo si vzal stejně jako v předešlých duelech Souček, kterému stačilo po centru Maxwella Corneta nastavit nohu a usměrnit balon do sítě.

Domácí se dostali do vedení již ve 23. minutě, kdy se prosadil Gianluca Scamacca, pro nějž šlo o první zásah v dresu Lombarďanů na evropské půdě. Urostlý útočník ale po změně stran trestuhodně spálil obrovskou tutovku, což vzápětí potrestal žolík Marcus Edwards. Týmu z Bergama však remíza stačila k jistotě postupu z první pozice. Z výsledku se radovali také Portugalci, jelikož výhra Rakówa v současně hraném duelu proti Sturmu Graz je posunula do další fáze ze druhé příčky.

Fotbalisté Leverkusenu nezaváhali ani na hřišti Häckenu a udrželi si neuvěřitelnou sérii vítězství, která se natáhla již na 14 soutěžních klání v řadě. Domácí sice byli poměrně překvapivě v první půli střelecky aktivnější, německý celek se však opět mohl spolehnout na svého kanonýra Victora Boniface, jenž už ve 14. minutě vsítil rozhodující branku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V základní sestavě hostů scházel z českých fotbalistů jen Schick, který se dostal na hřiště v průběhu druhé půle a svůj další návrat po zranění rovnou ozdobil pojišťujícím gólem.

Vyrovnané střetnutí otevřel prvním gólem ve 21. minutě Romelu Lukaku, domácí se však nevzdali a po změně stran zásluhou Chrise Bedii srovnali. Vlky ale ztráta zase tolik mrzet nemusela, jelikož ani v případě výhry by se do čela skupiny neposunuli. Celek ze Ženevy naopak protáhl sérii neporazitelnosti na 10 duelů v řadě a s jistotou poputuje do Konferenční ligy.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Další zápasy

Přestože byl polský mistr z Rakówa celé utkání aktivnějším z obou soupeřů, především v první půli ho trápila mizerná koncovka. Když už to vypadalo, že zápas v poklidu směřuje k remíze, ocitl se v závěru v malém vápně osamocený střídající John Yeboah a pohotovou ranou na zadní tyč rozhodl o tříbodovém zisku polského mistra, který se v tabulce bodově dotáhl právě na Rakušany.

Tabulka skupiny A Evropské ligy. Livesport

Freiburg zvítězil nad Olympiakosem 5:0 a s předstihem si zajistil účast ve vyřazovací fázi. O osudu utkání napověděla už jeho osmá minuta, kdy na rozdíl dvou branek zvyšoval svou druhou trefou večera Michael Gregoritsch. Stejný hráč navíc krátce po půlhodině hry završil hattrick.

Kompletní výsledky EL