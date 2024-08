Skvělý týden pro české kluby. V pohárové Evropě si upevnily desítku v žebříčku koeficientů

České fotbalové kluby si po 3. předkole evropských pohárů upevnily pozici v první desítce žebříčku národních koeficientů UEFA, která znamená přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Tuzemské týmy se navíc v průběhu letošní kvalifikace dokázaly dostat před Turecko na deváté místo a po povedeném čtvrtečním večeru mu odskočily již na rozdíl více než bodu. České celky mají bilanci 13 výher z dosavadních 16 zápasů a za pouhá dvě předkola posbíraly více bodů než za celou sezonu 2019/20. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2026/27.

České týmy se v mimořádné minulé sezoně i díky postupu Plzně do čtvrtfinále Konferenční ligy dokázaly dostat do první desítky. To jim zajistilo přímou účast v hlavní fázi Ligy mistrů pro příští pohárový ročník, kterou získá vítěz domácí soutěže.

Probíhající sezonu zahájilo Česko v žebříčku koeficientů na desátém místě a ve 2. a 3. předkole pokračovalo ve vynikajících výsledcích. Pětice zástupců zatím odehrála v kvalifikaci 16 utkání a prohrála pouze jednou. V tomto týdnu české celky zvítězily ve všech pěti zápasech.

Před závěrečným 4. předkolem má tuzemský fotbal ve hře čtyři z pěti klubů, vypadl pouze Baník Ostrava poté, co ho až po penaltovém rozstřelu vyřadil FC Kodaň. Česko má už nyní jistotu tří mužstev v hlavní fázi pohárů, která se nově nebude hrát ve skupinách, ale jako jedna velká liga.

Tuzemské kluby v součtu s úterními triumfy Sparty a Slavie zapsaly v tomto týdnu do celkového pořadí jeden bod. Za vítězství v předkolech se uděluje bod a zisk se pak dělí počtem zástupců v pohárech, v českém případě pěti.

V letošní kvalifikaci kluby zatím posbíraly do žebříčku už 2,800 bodu, což je více než za celou nepovedenou sezonu 2019/20, kdy to bylo 2,500 bodu. Díky tomu se vzdálily desátému Turecku na rozdíl více než bodu, soupeř má ale stále ve hře všech pět zástupců. Podle specializovaného účtu Milan Coen na sociální síti X je současný bodový zisk 36,350 bodu dosavadním českým rekordem.

Klíčové je pro tuzemská mužstva udržet desátou příčku, před jedenáctým Norskem mají pohodlný náskok přes pět a půl bodu. Od 11. až do 23. místa všechny země už v letošní kvalifikaci přišly minimálně o jeden tým a již před hlavní fází je velmi pravděpodobné, Česko v této sezoně o první desítku nepřijde.

Klíčový pro národní koeficient byl čtvrteční postup Plzně přes Kryvbas Kryvyj Rih. Viktoria si díky tomu zajistila minimálně hlavní fázi Konferenční ligy a o kvalitnější Evropskou ligu si ve 4. předkole zahraje proti skotským Hearts.

Obhájce titulu Spartu a Slavii čeká 4. předkolo Ligy mistrů, oba pražští rivalové tak nejhůře skončí v základní části Evropské ligy, kam by přešli v případě vyřazení. Mladá Boleslav po velkém obratu a vítězství 4:2 postoupila přes Hapoel Beer Ševa a v závěrečném předkole Konferenční ligy se o hlavní část utká s maďarským Paksem.

Aktuálně se hraje o nasazení do sezony 2026/27. Pro příští ročník 2025/26 už má Česko jistotu jednoho přímého postupu do základní části Ligy mistrů a pěti zástupců v pohárech, k nimž se po dvouleté odmlce vrátilo letos v létě. V hlavní fázi klubových soutěží je oproti předkolům vítězství ohodnoceno dvěma body a remíza jedním.