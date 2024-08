V poločase jsme si trochu vynadali, prozradil Ladra po postupu. Mrzely ho dva špatné góly

Fotbalisté Mladé Boleslavi prohrávali v odvetě 3. předkola Konferenční ligy v bulharské Loveči s Hapoelem Beer Ševa během první půle 0:2, což při domácí remíze 1:1 nevěstilo nic dobrého. Tým trenéra Davida Holoubka ale předvedl famózní otočku, vyhrál 4:2 a může se těšit na play off. "Jsem nesmírně hrdý na tým. Na to, co zvládli," neskrýval nadšení Holoubek. "V poločase jsme si něco řekli, trochu jsme si vynadali a druhý poločas tím byl ovlivněný," dodal střelec dvou gólů Tomáš Ladra (27) pro klubový web.

Holoubek je známý tím, že na první místo staví výkon týmu. A to, co Mladá Boleslav dokázala, jej muselo hřát u srdce. "Jsem nesmírně hrdý na tým, když byl schopný otočit velice nepříznivý poločasový výsledek se silným soupeřem. V poločase v kabině byla velmi dobrá atmosféra, všichni jsme věřili, že jsme schopní ten zápas zvládnout," uvedl pro klubový web.

"Bylo důležité, že první Ladrův gól přišel brzo," našel bezprostředně po utkání mladoboleslavský trenér důvod, proč nakonec slavil po závěrečném hvizdu postup jeho tým. Chválil také, jak jeho svěřenci emocionálně zvládli nesmírně nervózní závěr.

Nadšený byl pochopitelně i dvougólový střelec Ladra. "Začali jsme dobře, Kušej v šanci trefil tyčku, ale pak jsem dostali dva špatné góly a to by se nám nemělo stávat," mrzelo mladoboleslavského hrdinu.

"V poločase jsme si něco řekli, trochu jsme si vynadali a druhý poločas tím byl ovlivněný. Ukázali jsme týmový charakter a včetně nervózního závěru zvládli všechno se vší parádou," radoval se střelec.