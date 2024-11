Fotbalisté Slavie ve čtvrtek nastoupí ve Frankfurtu nad Mohanem ke čtvrtému utkání hlavní fáze Evropské ligy. Pražané by rádi navázali na výkon z minulého kola v Bilbau, kde prohráli těsně 0:1, tentokrát však už s bodovým ziskem. Eintracht si drží neporazitelnost v soutěži a se sedmi body je šestý v tabulce. Slávisté mají na kontě čtyři body za výhru 2:0 v Razgradu a remízu 1:1 s Ajaxem Amsterodam, což jim zaručuje šestnáctou příčku.

Slavii čeká na stadionu aktuálně třetího týmu německé ligy zřejmě nejtěžší duel z pěti utkání, které má v soutěži ještě před sebou. "Všechny zápasy v Evropské lize jsou těžké. Před dvěma těžkými výjezdy (Bilbao a Frankfurt) jsme na úvod body potřebovali. S tak velkou tabulkou po pravdě nemám zkušenosti, jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet. Věřím však, že pokud budeme hrát i nadále takhle kvalitně, tak nám postup neunikne," řekl trenér Jindřich Trpišovský.

Prvních osm příček zaručuje přímý postup do osmifinále, další týmy v konečné tabulce až do 24. místa sehrají předkolo vyřazovací části. Slavia nechce mezi postupujícími chybět. Koučovým snem je dokonce finále soutěže, které se odehraje právě na baskickém stadionu San Mamés. "Naděje žije vždy. Netajím se tím, že je to jeden z našich snů. Několikrát jsme byli blízko semifinále, hlavně v posledním případě. Při kvalitě soupeřů se ale musí všechno sejít. Uděláme všechno pro to, abychom se do Bilbaa vrátili," uvedl Trpišovský.

Aktuální forma fotbalistů Slavie. Livesport

Eintracht je ale silný protivník. "Čeká nás extrémně těžký zápas. Frankfurt za posledních jedenáct zápasů jen jednou prohrál. V německé lize jsou třetí hned za Bayernem a Lipskem. Takže těžký soupeř, skvělé individuality, hlavně do ofenzivy. Mají výborného trenéra, který na každého soupeře mění taktické postavení a taktiku celkově," uvedl pro klubovou televizi asistent Milan Kerbr.

Slávisté si dodali sebevědomí v Bilbau, kde měli více ze hry a vypracovali si více šancí než domácí. "Očekávání jsou stejná jako před každým zápasem. Ve Frankfurtu chceme vyhrát a předvést co nejlepší výkon. Víme, že nás nečeká jednoduchý soupeř, v lize jsou třetí, daří se jim i v Evropě. Proti silným soupeřům už jsme ale hráli a ukázali, že se s nimi můžeme rovnat, ukázat dobré věci. Máme pozitivní energii, uděláme všechno pro to, abychom získali tři body," ujistil záložník Christos Zafeiris.

Preview zápasu Frankfurt – Slavia

Preview zápasu Frankfurt – Slavia. Livesport

Zatímco před týdnem sehráli slávisté duel domácího poháru v Benátkách nad Jizerou pro tři a půl tisíce fanoušků, teď nastoupí v kotli Deutsche Bank Parku s kapacitou 58 tisíc diváků. "Velký stadion, monumentální. Proti našemu je to trošku rozdíl. Za poslední dva roky už jsme ale v podobně honosných arénách hráli. Myslím, že jsme na to zvyklí. Vyhlížíme parádní atmosféru, těšíme se na ni. Na zápas i bouřlivé prostředí jsme připravení," řekl Zafeiris.

Frankfurt předloni celou Evropskou ligu vyhrál. Letos vstoupil do soutěže remízou 3:3 s Plzní, potom venku porazil Besiktas 3:1 a doma lotyšský tým RFS 1:0. Na Slavii se Eintracht naladil víkendovou demolicí Bochumi 7:2.