Fotbalisté Slavie ve středu v Razgradu proti Ludogorci rozehrají hlavní část Evropské ligy, kam přešli po neúspěšném boji o Ligu mistrů. Pražané se proti bulharskému šampionovi pokusí potvrdit roli mírného favorita a bodovým ziskem vstoupit do nové, ligové fáze soutěže. Oba celky mají dobrou formu, Ludogorec neprohrál osmkrát za sebou, červenobílí utrpěli ve 12 soutěžních zápasech sezonu jedinou porážku. V Razgradu budou usilovat o první vítězství českého týmu na bulharské půdě v pohárech.

Oba soupeři v letní kvalifikaci marně usilovali o postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Ludogorec v předkolech prestižnější soutěže přešel přes Batumi a Dinamo Minsk, ale pak vypadl s Karabachem a v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vyřadil Petrocub. Slavia nejprve ve 3. předkole Ligy mistrů postoupila přes Saint-Gilloise, ale poté nestačila na Lille.

Po změně formátu pohárů v hlavní fázi všech 36 týmů vytvoří jednu společnou tabulku. Na všechny celky Evropské ligy čeká osm zápasů s různými soupeři, prvních osm mužstev postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací fáze. Slavia v dalším utkání 3. října přivítá Ajax Amsterdam, Ludogorec nastoupí na stadionu druhého českého účastníka soutěže Plzně.

"Je to oproti minulým sezonám samozřejmě velká změna, uvidíme, jak to bude vypadat. Více zápasů, více bodů. Kvalitu na postup určitě máme, porveme se o něj," řekl novinářům kapitán Pražanů Jan Bořil.

Ludogorec je v poslední době bulharským suverénem. Vyhrál 13 ročníků domácí soutěže za sebou a hlavní fázi pohárů si zahraje už podeváté v řadě. V minulosti se dvakrát představil ve skupině Ligy mistrů, před osmi lety v kvalifikaci vyřadil Plzeň. V roce 2020 vedl mužstvo český trenér Pavel Vrba.

Skvělé obrany

Oba soupeři se mohou pyšnit pevnou obranou. Ludogorec v posledních osmi soutěžních zápasech inkasoval jen jednou, Slavia udržela čisté konto třikrát za sebou. Červenobílí v generálce o víkendu porazili Plzeň 3:0 a o skóre vedou českou ligu. Jedinou porážku v sezoně utrpěli ve 4. předkole Ligy mistrů na hřišti Lille.

"Čeká nás těžký soupeř, třináctinásobný vítěz ligy. V posledních osmi utkáních dostali jen jeden gól, mají dobrou defenzivu i ofenzivu. V minulosti hráli Ligu mistrů, letos o ni bojovali. Ta jejich kvalita je obrovská," řekl klubové televizi asistent trenéra Slavie Milan Kerbr, spolupracovník hlavního kouče Jindřicha Trpišovského.

České týmy v dosavadních osmi pohárových zápasech na bulharské půdě nevyhrály, červenobílí chtějí být první. S Ludogorcem se dosud utkali jen v přípravě v roce 2016, kdy ještě pod vedením trenéra Dušana Uhrina mladšího podlehli 1:2. "Přijeli jsme si pro vítězství. Výsledek duelu s Plzní a předvedená hra nám k tomu snad pomůžou," uvedl útočník Mojmír Chytil.

V týmu Ludogorce je řada zahraničních hráčů včetně několika Brazilců. Trenér Zachari Sirakov očekává souboj dvou odlišných stylů. "Nastoupíme proti velmi agresivnímu soupeři s vysokými hráči. Jsem přesvědčen, že víme, jak tomu čelit. Je důležité zvládnout první zápas, což by nám dodalo sebevědomí do dalších," řekl Sirakov.

Komorní atmosféra?

Pražany zřejmě bude na stadionu v Razgradu, který pojme přes 10 tisíc diváků, čekat komornější atmosféra. Na duel Ludogorce ve 4. předkole proti Petrocubu přišlo 3965 fanoušků, víkendový poslední domácí zápas proti Lokomotivu Sofia sledovalo jen pár stovek příznivců.

"Oproti našemu domácímu stadionu, kde nás podporuje minimálně 18 tisíc lidí, to bude asi velký rozdíl. Ale nemůžeme se na to vymlouvat. Samozřejmě pro hráče je lepší, když je atmosféra velká. Ať už je to domácí nebo venkovní zápas, vždy chcete hrát před publikem. Myslím si ale, že se s tím vyrovnáme a aspoň se budeme dobře slyšet," mínil Kerbr.

Slavia bude postrádat řadu zraněných hráčů. Naposledy vypadl obránce Igoh Ogbu, který proti Plzni utrpěl zlomeninu v obličeji, a nahradil ho David Zima. V Razgradu se dá očekávat podobná sestava jako proti Západočechům. Utkání začne ve středu v 21:00.