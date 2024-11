Trenér fotbalistů Frankfurtu Dino Toppmöller (43) vyjádřil před utkáním Evropské ligy se Slavií velký respekt soupeři. Podle třiačtyřicetiletého kouče čeká Eintracht ve čtvrtek nejtěžší domácí zápas hlavní fáze soutěže. Toppmöller na dnešní tiskové konferenci uvedl, že Pražané hráli v sezoně v pohárové Evropě zatím velmi působivě.

Třetí tým německé ligy o víkendu porazil Bochum vysoko 7:2. Duel se Slavií ale bude podle trenérova mínění z jiného soudku. "Očekávám nejtěžší domácí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Při vší úctě k ostatním soupeřům," řekl Toppmöller. "Bude to pro nás výzva uspět, ale cítíme se připraveni," dodal.

Slavia si sice v minulém kole připsala první porážku v soutěži v Bilbau (0:1), favorizovaného soupeře tam ovšem ve většině ukazatelů převýšila. V tabulce mají slávisté čtyři body a v Německu rezonuje také jejich remíza 1:1 s Ajaxem Amsterodam. "Slavia hrála v této sezoně evropských pohárů zatím velmi působivým způsobem," ocenil Toppmöller.

Preview zápasu Frankfurt – Slavia

Preview zápasu Eintracht Frankfurt – Slavia Praha. Livesport

Frankfurt po úvodní remíze 3:3 s Plzní venku porazil Besiktas 3:1 a doma lotyšský tým RFS 1:0. Pokud by k sedmi získaným bodům přidal další tři proti Slavii, už by mohl mít postup do vyřazovací fáze takřka jistý.

"Chceme srazit soupeře na kolena. Pak se také můžeme v klidu podívat na tabulku Evropské ligy, protože bude vypadat ještě lépe," řekl trenér. Nechce se však nechat unést posledními výhrami.

"Očekávání jsou vždycky jedna věc. Ještě před týdnem jsme podle některých byli v krizi, teď jsme zase kandidáty na titul. Moje motto je vždy stejné: zůstaň pokorný, měj obě nohy na zemi a přistup ke každému zápasu na 100 procent," zdůraznil Toppmöller.

Podle německých médií by se do sestavy Eintrachtu mohli vrátit někteří hráči, kteří se nedávno uzdravili, třeba záložník Hugo Larsson.