Sparta je zvyklá vítězit, ke třem bodům povede jen komplexní výkon, řekl kouč Betisu Pellegrini

Trenér fotbalistů Betisu Sevilla Manuel Pellegrini (70) považuje Spartu, s níž se jeho svěřenci utkají ve čtvrtečním 2. kole Evropské ligy, za tým zvyklý vítězit a vyznačující se velkou fyzickou silou. Nepochybuje o tom, že k případnému vítězství povede jedině komplexní výkon. Na tiskové konferenci také uvedl, že cílem andaluského týmu je postup do vyřazovací fáze, ideálně z prvního místa.

Zatímco Betis načal skupinu C prohrou 0:1 na hřišti Glasgow Rangers, Letenští doma porazili obhájce kyperského titulu Aris Limassol 3:2. "V české lize je to velký tým, zvyklý vítězit. Mají dobré hráče a značnou fyzickou sílu. Vůbec nepochybuju o tom, že budeme muset předvést komplexní výkon, pokud chceme naplno bodovat," řekl zkušený Chilan.

"Snaží se hrát odzadu, dominovat, místy hrají přímo a rychle pronikají do soupeřovy šestnáctky. Není náhoda, že jsou první ve skupině i v české lize. Bude to náročné utkání, budeme muset dominovat. V tom se cítíme dobře, i když nám to soupeř ztíží," prohlásil záložník Guido Rodríguez, který loni s Argentinou vyhrál mistrovství světa, byť si na něm připsal jediný start.

Cílem je postup z prvního místa

Aktuálně sedmý celek španělské ligy bude proti Spartě usilovat o první body. "Nemyslím si, že to bude rozhodující utkání. Zítra můžeme zvítězit, ale zbylé čtyři zápasy prohrát a nepostoupíme. Musíme mít za cíl postup, nejlépe z prvního místa, přinejhorším z druhého. Domácí body jsou teoreticky dosažitelnější než z venkovních duelů. Zítřejší zápas je důležitý, ale poté budou zbývat další čtyři, aby se nám povedlo postoupit," podotkl Pellegrini.

Skupinová část Evropské ligy vyvrcholí šestým kolem 14. prosince. Na jaře budou pokračovat tři ze čtyř týmů v jednotlivých tabulkách. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s mužstvy z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

Tabulka skupiny C. Livesport

"Pochopitelně všechny zápasy jsou důležité, ať už venku prohrajete, nebo zvítězíte. Je to naše první domácí utkání. K tomu, abychom postoupili ze skupiny, nesmíme doma ztrácet body. Na konci uvidíme, kolik bodů budeme mít a jestli se nám podařilo splnit cíl, jímž je postup. Podlehli jsme největšímu favoritovi skupiny ve velmi vyrovnaném utkání, teď se z toho pokusíme doma otřepat," uvedl Pellegrini.

Proti Spartě se pokusí udržet stoprocentní pohárovou bilanci s českými týmy, které porazil ve všech třech dosavadních utkáních. S Villarrealem v sezoně 2008/09 vyhrál ve skupině Poháru UEFA v Mladé Boleslavi a v ročníku 2013/14 na lavičce Manchesteru City v hlavní fázi Ligy mistrů dvakrát zdolal Plzeň.

Přehled zápasu Betis – Sparta (5. října, 18:45)