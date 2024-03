Liverpool - Sparta: Jsme tady pro postup, hlásí fanoušci Letenských

Sparťanský nálet. Letenské fanoušky dopravilo do Liverpoolu šest letadel

Šest letadel plných sparťanů dosedlo během čtvrtka na skromné liverpoolské Letiště Johna Lennona, další tisíce jich do města Beatles přicestovaly jinudy. Ti největší dobrodruzi autobusem, další letecky přes Manchester či Londýn a následně vlakem. Tak je láká odveta osmifinále Evropské ligy.

Když se 23. února po obědě začala losovat další fáze pohárů, fandové Sparty netrpělivě čekali u počítačů, aby si zajistili letenky do místa, kde se bude hrát. Kdo zaváhal, měl smůlu, zaplatil násobně víc, než byla startovací cena, nebo musel řešit alternativní a méně komfortní varianty plné přesunů.

S nabídkou charterového letu přímo do Liverpoolu přišel Fan Club Sparta. "Za hodinu a půl byla vyprodaná dvě letadla, ale lidé se hlásili i do třetího. Nečekal jsem, že bude zájem takový. Kdybych to pak nezastavil, naplnili bychom letadel klidně šest," myslí si předseda Svatopluk Kunert, jenž vše organizoval a byl příznivcům k dispozici i na místě na obou letištích.

Fanoušci Sparty v Liverpoolu. Livesport

"Spartě fandím kvůli rodině. A je to nejlepší klub v Česku," vyprávěl na letišti nadšený mladý fanoušek těsně předtím, než s tátou nastoupili do autobusu směr centrum města, kde se to kolem oběda začalo hemžit sparťanskými barvami.

“Dáme si pár piv, fish & chips a věříme, že pojedeme domů s postupem,” shodovali se rozjaření sparťané trousící se z příletové haly. Jak je vidět, ani domácí debakl 1:5 na optimismu výpravy fanoušků neubral. Na stadionu Anfield vytvoří Letenským bezpochyby skvělou kulisu.